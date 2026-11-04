Teste de sânge care pot depista mai multe tipuri de cancer simultan, introduse în 200 de cabinete medicale din Anglia

Cercetarea urmărește identificarea mai timpurie a unor forme de cancer dificil de diagnosticat, precum cele pancreatic, ovarian și hepatic, care sunt descoperite frecvent abia după ce boala s-a răspândit în organism.

Peste 20.000 de pacienți cu vârste de cel puțin 45 de ani vor putea participa la studiu, dacă prezintă simptome precum dureri sau balonare persistentă. Testele vor fi realizate prin recoltarea uneia sau a două eprubete de sânge, în paralel cu analizele medicale obișnuite, scrie Reuters.

Cercetătorii vor căuta în probe proteine sau fragmente de ADN care ar putea indica prezența cancerului. Rezultatele ar urma să îi ajute pe medicii de familie să identifice pacienții care au nevoie de investigații suplimentare, în special în cazurile în care simptomele sunt nespecifice și pot fi asociate și cu afecțiuni mai puțin grave.

Ce tipuri de cancer urmăresc să identifice testele

Studiul, finanțat de guvernul britanic și coordonat de Universitatea din Birmingham, va evalua dacă aceste teste sunt suficient de precise pentru a putea fi utilizate pe scară mai largă în cadrul NHS.

Cercetarea, intitulată STRIDE-RCT, vizează mai multe tipuri de cancer, printre care cele de colon, intestin subțire, stomac, esofag, pancreas, ficat, căi biliare, vezică biliară, ovare, endometru, rinichi, vezică urinară și prostată.

Oamenii de știință vor analiza probele pentru a identifica eventuale semnale ale prezenței cancerului și, dacă acestea există, ar putea încerca să determine organul în care se află tumora.

Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat că pacientul are cancer, după cum un rezultat negativ nu garantează absența bolii.

Prof. Peter Johnson, director clinic național pentru cancer în cadrul NHS England, a declarat că depistarea timpurie a cancerelor abdominale este deosebit de dificilă, deoarece simptomele pot fi confundate cu cele ale unor afecțiuni mai puțin grave.

Acesta a subliniat că diagnosticarea într-un stadiu incipient le oferă pacienților șanse mult mai mari de succes în tratament și supraviețuire.

Un alt test pentru depistarea mai multor tipuri de cancer nu și-a atins obiectivul principal

Ideea utilizării unei singure analize de sânge pentru identificarea mai multor tipuri de cancer nu este nouă. Un alt studiu desfășurat de NHS, care a evaluat testul Galleri, nu și-a atins recent obiectivul principal, respectiv reducerea numărului diagnosticelor de cancer în stadii avansate. Cercetătorii continuă însă să analizeze eventualele beneficii ale acestuia.

Potrivit datelor prezentate în cadrul cercetării, aproximativ 71.000 de persoane din Anglia sunt diagnosticate anual cu cancer pancreatic, gastric, hepatic, ovarian sau de colon, iar aproape 35.000 de oameni mor din cauza acestor boli.

Secretarul britanic al Sănătății, Yvette Cooper, și-a exprimat speranța că testele de sânge simple vor ajuta la identificarea mult mai rapidă a pacienților care au nevoie de investigații urgente.

La rândul său, Michelle Mitchell, reprezentantă a organizației Cancer Research UK, a declarat că medicii de familie au nevoie de instrumente mai eficiente pentru a stabili care dintre pacienții cu simptome nespecifice necesită investigații suplimentare, apreciind că studiul reprezintă un pas important în această direcție.