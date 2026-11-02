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Șeful OMS cere măsuri urgente după noile focare de virusuri mortale: „Lumea a dezvoltat vaccinuri în timp record, dar prea multe țări au fost lăsate să aștepte”

Focarele recente de Ebola și hantavirus demonstrează necesitatea urgentă de a finaliza acordul internațional privind pandemiile, a avertizat luni șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei reuniuni de negociere de la Geneva.
Șeful OMS cere măsuri urgente după noile focare de virusuri mortale: „Lumea a dezvoltat vaccinuri în timp record, dar prea multe țări au fost lăsate să aștepte”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 nov. 2026, 19:54, Ştiinţă-Sănătate
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Țările bogate și cele în curs de dezvoltare rămân în dezacord cu privire la modul în care va funcționa în practică Tratatul privind pandemiile, adoptat anul trecut ca cadru pentru gestionarea viitoarelor pandemii similare cu cea de COVID-19.

Atunci când țările au adoptat Acordul privind pandemiile în mai 2025, au lăsat deoparte chestiunea delicată a modului în care ar urma să funcționeze mecanismul său cheie, pentru a putea duce acordul la bun sfârșit, potrivit Euronews.

Cum ar urma să funcționeze mecanismul de acces la agenții patogeni

Sistemul de acces la agenți patogeni și de partajare a beneficiilor (PABS) prevăzut în acord reglementează modul în care pot fi obținuți agenții patogeni cu potențial pandemic, precum și modul în care sunt distribuite produsele derivate din aceștia, cum ar fi vaccinurile, testele și tratamentele.

Făcând referire la mai multe focare recente de boli mortale cauzate de noua tulpină de Ebola și de hantavirus, Tedros a subliniat că finalizarea unui tratat privind pandemiile vizează „protejarea oamenilor”.

„O amenințare reprezentată de un agent patogen oriunde poate deveni o amenințare pretutindeni, pentru oamenii din orice țară”, a afirmat el, potrivit unei versiuni scrise a declarației sale. „Focarul de hantavirus de la începutul acestui an și epidemia de Ebola în curs de desfășurare din Republica Democratică a Congo ne reamintesc de această amenințare.”

Inegalitățile din timpul pandemiei de COVID-19, invocate de OMS

Tedros a subliniat că, în timpul pandemiei de COVID-19, „lumea a dezvoltat vaccinuri în timp record, dar prea multe țări au fost lăsate să aștepte, în timp ce altele au obținut mult mai mult decât aveau nevoie”.

„Accesul în timp util la vaccinuri și la medicamente la prețuri accesibile a fost o preocupare recurentă ridicată de statele membre în cadrul întâlnirilor mele din toate cele șase regiuni ale OMS”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, aflat în prezent în concediu special, întrucât candidează la funcția de director general al OMS.

„De aceea avem nevoie de un sistem în care țările să poată partaja rapid probe și date privind agenții patogeni, asigurându-se în același timp că vaccinurile, testele și tratamentele dezvoltate pe baza acestora sunt distribuite în mod echitabil”, a declarat el într-o postare pe X, adăugând că lumea nu își poate permite să repete inegalitățile la care am asistat în timpul pandemiei de COVID-19.

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