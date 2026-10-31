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Bilanțul morților de Ebola din Congo depășește pragul de 5.000

Numărul victimelor epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo a depășit 5.000, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, în condițiile în care autoritățile nu au găsit încă o soluție pentru a ține sub control cea mai mortală epidemie de Ebola înregistrată vreodată în această țară.
Bilanțul morților de Ebola din Congo depășește pragul de 5.000
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter iustrativ
Daiana Rob
31 oct. 2026, 08:48, Știri externe
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Nu există tratamente sau vaccinuri aprobate pentru combaterea speciei rare Bundibugyo, care se află la originea focarului din această țară din Africa Centrală, potrivit Reuters. 

Depistarea tardivă, conflictele și serviciile medicale suprasolicitate au contribuit la răspândirea virusului mai rapid decât în cazul focarelor anterioare.

Opt dintre cele 26 de provincii ale Congo-ului au fost afectate. Mulți oameni au murit în afara centrelor de tratament.

Epidemia din acest an este a doua ca amploare din istorie, după cea din perioada 2014-2016, care a infectat peste 28.600 de persoane și a provocat moartea a peste 11.000 de persoane în Guineea, Liberia și Sierra Leone.

Săptămâna trecută, Nigeria a devenit a patra țară africană care a raportat un caz de Ebola, extinzând aria de răspândire geografică a epidemiei către Africa de Vest. Țările din Africa de Est, Kenya și Uganda, au raportat, de asemenea, cazuri.

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