Kenya confirmă primul caz de Ebola. Un pacient venit din Congo a murit la Nairobi

Autoritățile sanitare au intrat în alertă și încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pacientul, inclusiv pasagerii și membrii echipajului unui avion cu care acesta a călătorit.

Cazul este asociat epidemiei de Ebola din estul Republicii Democratice Congo și face din Kenya a treia țară care raportează o infecție legată de această epidemie, potrivit Reuters.

Pacientul, care era bolnav de aproximativ o lună, a călătorit pe cale rutieră din Republica Democratică Congo până la Kampala, capitala Ugandei. De acolo, a luat sâmbătă un avion spre Nairobi.

Primul caz de Ebola din Kenya, descoperit după sosirea la Nairobi

După ce a ajuns pe aeroportul internațional din Nairobi, bărbatul a trecut prin controlul sanitar. Ulterior, o rudă l-a transportat la Nairobi Hospital, unde a fost internat cu febră, frisoane și sângerări sub piele.

Pacientul a fost plasat rapid în izolare, însă a murit luni seară, a declarat ministrul kenyan al Sănătății, Aden Duale.

Patrick Amoth, directorul general din Ministerul Sănătății, a explicat că bărbatul ar fi putut trece de controlul sanitar de pe aeroport deoarece medicamentele pe care le luase înainte de călătorie i-ar fi mascat simptomele.

Autoritățile kenyene susțin că sunt pregătite să gestioneze situația. „Ca țară, am continuat să menținem un nivel ridicat de alertă pentru Ebola încă de la începutul epidemiei, în luna mai”, a declarat Aden Duale.

Pacientul urma să fie înmormântat marți, în conformitate cu protocoalele speciale menite să prevină transmiterea virusului.

Kenya caută 23 de pasageri și patru membri ai echipajului

Autoritățile sanitare au identificat până acum 28 de persoane din Kenya care au intrat în contact cu pacientul, printre care rude și cadre medicale.

Ancheta epidemiologică vizează însă și persoanele aflate la bordul avionului cu care bărbatul a călătorit din Uganda în Kenya. Autoritățile încearcă să identifice 23 de pasageri și patru membri ai echipajului de pe zborul Jambojet.

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, inclusiv după deces. Boala poate provoca febră, vărsături și diaree, iar în cazurile severe poate duce la hemoragii interne și externe.

Uganda, țară prin care a trecut pacientul, a raportat 20 de cazuri și două decese la începutul acestui an, dar a fost declarată liberă de Ebola în luna august.

Epidemia de Ebola din Congo a provocat mii de decese

Epidemia din Republica Democratică Congo a fost declarată la jumătatea lunii mai, deși este posibil ca primele cazuri să fi apărut cu câteva luni mai devreme.

Peste 8.000 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 4.000 au murit, în ciuda măsurilor adoptate pentru limitarea răspândirii virusului.

Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Potrivit informațiilor furnizate în materialul Reuters, pentru această tulpină rară nu există în prezent un vaccin sau un tratament cu eficacitate dovedită.