Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, a avertizat că accesul cetățenilor ruși în statele europene reprezintă un risc grav de securitate.

„A permite accesul unui număr atât de mare de oameni în UE este, în prezent, prea periculos. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune. Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de oameni”, a spus șeful guvernului de la Riga, citat de Politico.

În plus, liderul leton a exclus și posibilitatea unei normalizări a relațiilor cu Moscova după încheierea unui armistițiu în Ucraina.

„Unii cred că, după o încetare a focului, se poate reveni la relații normale cu Rusia. Acest lucru nu este posibil. Este o eră nouă”, a declarat acesta.

Escaladarea atacurilor hibride pe flancul estic

Kulbergs a avertizat că atacurile hibride ale Rusiei pe flancul estic al NATO se intensifică. „Situația escaladează”, a afirmat premierul leton, precizând că forțele speciale letone și estoniene au arestat, weekendul trecut, opt persoane pe teritoriul Estoniei care aveau „instrucțiuni concrete să atace o unitate de producție din Estonia ce sprijină Ucraina”.

Atât Tallinnul, cât și Riga au acuzat regimul de la Kremlin că se afla în spatele atacului, iar Estonia a închis punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate.

Letonia s-a numărat printre cele 11 state care au semnat, în luna iunie, o scrisoare coordonată de Suedia prin care au cerut Bruxelles-ului să restricționeze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși. În octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat că Executivul comunitar ar putea prezenta anul viitor o propunere în acest sens.