Serviciul Danez de Securitate și Informații a anunțat vineri că suspectează serviciile de informații ruse că ar fi încercat să organizeze o execuție pe teritoriul Danemarcei, cu sprijinul unei grupări criminale locale, notează AFP.

„Acest caz arată, în evaluarea noastră, că serviciile de informații ruse au încercat să ducă la îndeplinire o execuție în Danemarca. Prin urmare, PET a acordat atenție siguranței acestuia la sosirea sa în Danemarca”, a declarat Rasmus Kieffer Kristensen.

Tentativa de asasinat ar fi urmat să aibe loc pe 25 septembrie, autoritățile precizând că fusese planificată să se desfășoare chiar în seara respectivă, în timpul unui concert pe care artistul urma să îl susțină.

Țintă a fost identificată de presa daneză drept rapperul Kyivstoner, care deține cetățenie ucraineană și americană.

„Considerăm că execuția urma să aibă loc chiar în acea seară, în timpul unui concert pe care persoana vizată trebuia să îl susțină (…) în cadrul unui eveniment public, cu o participare numeroasă”, a comunicat serviciul de informații.

Vineri, două persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru tentativă de omor și pentru sprijinirea unui serviciu de informații străin să opereze pe teritoriul Danemarcei.

Cei doi au legături cu gruparea infracțională Loyal to Familia (LTF), scoasă în afara legii în 2021, pe care poliția și serviciile secrete o suspectează că a participat la organizarea asasinatului.