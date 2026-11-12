Un soldat ucrainean, arestat într-un complot de asasinat după ce a fost recrutat printr-o platformă de dating

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat joi, 12 noiembrie, arestarea unui parașutist suspectat că ar fi colaborat cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, ajutând la pregătirea unui atac cu rachete care îl viza pe comandantul brigăzii sale, scrie Kyiv Post.

Potrivit autorităților ucrainene, militarul mobilizat a fost reținut în unitatea sa din Mîkolaiv, în timp ce se pregătea să transmită coordonatele unei instalații militare către ofițerul rus care îl coordona. În acel loc urma să se afle comandantul brigăzii.

„Suspectul urma să ghideze, în timp real, un atac inamic cu rachete asupra comandamentului unității”, a transmis SBU.

Serviciul de securitate a precizat că ofițerii săi de contrainformații militare au colaborat cu Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR), cu sprijinul comandantului-șef al Forțelor Armate.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat un telefon mobil care conținea mesaje schimbate cu un ofițer FSB. Conversațiile se refereau la pregătirile pentru asasinarea comandantului.

Cum ar fi fost recrutat militarul prin intermediul unei platforme de dating

Potrivit SBU, serviciile de informații rusești au intrat în contact cu militarul în timp ce acesta căuta o relație prin intermediul canalelor de întâlniri de pe platforma Telegram. După recrutare, el ar fi comunicat direct cu un ofițer FSB printr-un chat anonim de pe aceeași platformă.

La indicațiile ofițerului rus, militarul ar fi folosit funcția sa de șofer pentru a aduna informații despre locurile în care se aflau comandanții brigăzii.

Anchetatorii îl acuză că ar fi transmis Rusiei informații despre locurile în care erau depozitate și lansate dronele de atac ucrainene, folosite pentru a lovi forțele ruse aflate în spatele liniei frontului.

SBU nu a făcut publică identitatea suspectului, numele brigăzii din care făcea parte sau cel al comandantului vizat. De asemenea, autoritățile nu au precizat când a fost reținut militarul și nici data la care ar fi fost recrutat.

De ce este acuzat militarul

Anchetatorii l-au informat oficial pe militar că este suspectat de înaltă trădare, faptă comisă în condiții de lege marțială, conform articolului 111, partea a doua, din Codul Penal al Ucrainei.

Acesta se află în arest, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe viață și confiscarea averii, a precizat SBU.

Ancheta este desfășurată de ofițerii SBU din regiunea Mîkolaiv, sub supravegherea procuraturii specializate în probleme de apărare din regiunea de sud.

SBU avertizează că serviciile ruse folosesc aplicațiile de dating pentru recrutarea militarilor

Serviciul de Securitate al Ucrainei a făcut câteva precizări și despre operațiunile rusești în care sunt folosite platformele de întâlniri pentru a atrage militari ucraineni în capcane.

Într-un avertisment din trecut, SBU a precizat că, de la începutul anului 2026, au fost dejucate peste 50 de tentative de asasinat de acest tip.

Potrivit serviciului, agenții ruși au creat profiluri romantice false pe site-uri de întâlniri și în aplicații de mesagerie, cu scopul de a atrage militari ucraineni în locuri pregătite pentru atacuri.