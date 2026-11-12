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UE va analiza acordul de asociere cu Israelul, după o petiție semnată de 1,1 milioane de cetățeni

Comisia Europeană va analiza acordul de asociere cu Israelul, după ce 1,1 milioane de cetățeni UE au semnat o petiție prin care solicită acest lucru. Semnat inițial în 1995 și intrat în vigoare în 2000, acordul de asociere dintre UE și Israel vizează dialogul politic și comerțul.
UE va analiza acordul de asociere cu Israelul, după o petiție semnată de 1,1 milioane de cetățeni
Sursa foto: pixabay
Diana Nunuț
12 nov. 2026, 19:07, Știri externe
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„Comisia se va întâlni cu organizatorii [petiției] pentru a discuta în detaliu această inițiativă în următoarele săptămâni. Ulterior, Parlamentul European va organiza o audiere publică”, a declarat joi Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Deși este puțin probabil ca această examinare să conducă la schimbări substanțiale ale statu quo-ului, numărul de semnături arată importanța pe care o are problema relațiilor UE-Israel în rândul publicului din UE, relatează POLITICO. 

Din cele 136 de petiții înregistrate cunoscute sub denumirea de Inițiativa cetățenească europeană,  doar 14 au atins pragul de un milion de semnături necesar pentru a fi prezentate oficial în fața executivului UE.

Cu toate acestea, nu orice petiție este și aprobată. La începutul acestui an, Comisia a respins o petiție privind extinderea finanțării avortului, după ce aceasta fusese semnată de 1,2 milioane de cetățeni.

Semnat inițial în 1995 și intrat în vigoare în 2000, acordul de asociere dintre UE și Israel vizează dialogul politic și comerțul. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului, reprezentând aproximativ o treime din totalul schimburilor sale comerciale de mărfuri cu restul lumii în 2025.

Totuși, războaiele din Gaza și din Liban au stârnit critici vehemente la adresa Israelului.

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