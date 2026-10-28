Rolul lui Meghan Markle în emisiunea Junior MasterChef Australia a stârnit controverse. Sute de persoane au semnat o petiție împotriva participării Ducesei de Sussex

Revenirea lui Meghan Markle în Australia i-a lăsat pe unii australieni să se întrebe de ce a fost aleasă pentru rolul de co-gazdă a emisiunii Junior MasterChef.

Potrivit Mirror, o petiție intitulată „Îndepărtați-o pe Meghan Markle din Junior Masterchef Australia” a fost inițiată și semnată de sute de australieni.

Multe persoane de ce Ducesa de Sussex, care nu este bucătar, a fost aleasă pentru acest rol în cadrul show-ului culinar.

Australia nu duce lipsă de bucătari talentați în acest moment, țara primind primele stele Michelin la începutul acestei luni.

Deși apariția lui Meghan Markle a stârnit reacții puternice din partea unora, mulți au fost nedumeriți de mutarea lui Meghan în Australia, unii tineri australieni neștiind cine este.

Unii credeau că fostul cancelar german Angela Merkel era pe cale să aibă o schimbare surprinzătoare în carieră, potrivit sursei citate.

Filmările pentru Junior MasterChef Australia sunt programate să dureze câteva săptămâni, la începutul sau la jumătatea anului 2027, perioadă în care Ducesa de Sussex se va muta în Australia.

Concursul culinar, la care participă copii pasionați de gătit, urmează să fie produs la Melbourne.

Acest posibil rol vine după o apariție a ducesei în emisiunea MasterChef Australia, la începutul acestui an.

Atunci, Ducesa de Sussex a atras un număr uimitor de 1,6 milioane de telespectatori în timpul apariției sale la emisiunea MasterChef, potrivit cifrelor publicate de Channel 10.

Mai mult, episodul respectiv a obținut și noi recorduri pentru show-ul culinar. A fost înregistrată cea mai mare audiență într-o zi de duminică din iulie 2023, precum și cea mai mare audiență de streaming peste noapte a MasterChef Australia, atrăgând 118.000 de telespectatori, mai arată sursa citată.