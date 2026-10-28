Românii amână plata de circa șase ori pe an. Femeile fac cumpărături multe, bărbații cumpără scump

Femeile fac 80% dintre achiziții

Există diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește utilizarea serviciului de amânare a plății. Femeile reprezintă 80% din totalul achizițiilor efectuate prin platformă, în timp ce bărbații reprezintă 20%.

În schimb, valoarea medie a coșului de cumpărături este mai mare în cazul bărbaților, de 312 lei, comparativ cu 285 de lei în cazul femeilor, potrivit datelor PayPo.

Îmbrăcămintea și încălțămintea se află pe primul loc în topul categoriilor de produse achiziționate prin plata amânată. Urmează produsele de înfrumusețare, articolele pentru copii și produsele destinate animalelor de companie.

Black Friday și sărbătorile de iarnă, perioade importante pentru cumpărăturile online

Interesul pentru plata amânată este influențat și de perioadele în care românii își planifică achizițiile. Black Friday și sărbătorile de iarnă se numără printre intervalele cu activitate ridicată în comerțul online, potrivit companiei.

Compania prezintă și datele unui comerciant partener, în cazul căruia al doilea an de utilizare a serviciului a fost asociat cu o creștere de 37,3% a veniturilor și de 30,8% a numărului de tranzacții. Valoarea medie a coșului a crescut cu 8,7% față de primul an. Rezultatele se referă la un singur comerciant și nu indică neapărat o evoluție similară pentru întregul sector.

Plata amânată, aproximativ 4% din comerțul online din România

Potrivit estimărilor, soluțiile BNPL reprezintă în prezent aproximativ 4% din volumul comerțului electronic din România, iar compania anticipează că ponderea s-ar putea dubla în aproximativ trei ani.

Modelul permite consumatorilor să primească produsele înainte de achitarea integrală a contravalorii acestora. Totuși, plata amânată nu înseamnă eliminarea costului cumpărăturilor, iar condițiile de rambursare, eventualele comisioane și consecințele întârzierii plăților diferă în funcție de furnizor și de produsul financiar ales.