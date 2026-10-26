UE pune o nouă taxă pe coletele venite din afara blocului comunitar. Măsura intră în vigoare chiar înainte de Black Friday

Noua taxă nu va fi achitată direct de cumpărători, însă platformele și comercianții ar putea transfera costurile în prețurile produselor, potrivit Le Monde.

Taxa se calculează în funcție de tipurile de produse din colet

Noua măsură se va aplica indiferent de valoarea coletului și vine chiar înaintea perioadei cu unele dintre cele mai mari volume de cumpărături online ale anului: Black Friday, Cyber Monday și sărbătorile de iarnă.

Modul de calcul este important. Taxa de 2 euro se aplică pentru fiecare tip de articol aflat într-un colet, nu pentru fiecare produs în parte.

Astfel, dacă un pachet conține zece tricouri, taxa de procesare va fi de 2 euro. Dacă în același colet se găsesc zece tricouri și două pălării, vor fi considerate două categorii de produse, iar taxa va ajunge la 4 euro.

Măsura vizează coletele expediate direct consumatorilor europeni din țări din afara Uniunii.

Temu, AliExpress și Amazon, printre platformele vizate

Consumatorii din România și din celelalte state membre nu ar urma să achite direct noua taxă.

Costul va reveni platformelor online, comercianților și altor intermediari implicați în expedierea mărfurilor. Sunt vizate inclusiv marile marketplace-uri internaționale, precum Temu, AliExpress sau Amazon, atunci când produsele sunt expediate din afara Uniunii Europene.

Există însă posibilitatea ca firmele să recupereze noul cost prin majorarea prețurilor sau prin modificarea tarifelor aplicate comenzilor. În acest scenariu, consumatorii ar suporta indirect cel puțin o parte din impactul măsurii.

Taxa vine peste cea de 3 euro introdusă în vară

Cei 2 euro reprezintă un cost suplimentar față de taxa de 3 euro introdusă de UE în luna iulie pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.

Cele două măsuri au însă regimuri diferite. Taxa de procesare de 2 euro este prevăzută ca măsură permanentă și va trebui reevaluată la fiecare doi ani, astfel încât valoarea sa să rămână proporțională cu costurile operațiunilor vamale.

Taxa de 3 euro pentru coletele de valoare redusă este, în schimb, temporară și ar urma să rămână în vigoare până la 1 iulie 2028. După această dată ar urma să fie aplicate tarife vamale standard, diferențiate în funcție de categoria produselor.

Aproape șase miliarde de colete mici au intrat în UE într-un singur an

Bruxelles-ul justifică măsurile prin creșterea masivă a comerțului electronic cu produse ieftine expediate direct din afara Uniunii.

Aproape șase miliarde de colete mici au intrat anul trecut în spațiul comunitar, potrivit datelor oficiale citate în articol.

Aproximativ 93% dintre coletele ieftine sosite în Europa proveneau din China, o mare parte fiind asociată platformelor asiatice de comerț electronic.

Numărul foarte mare de expediții pune presiune asupra autorităților vamale, care trebuie să proceseze și să controleze volume tot mai mari de mărfuri. Noua taxă este concepută inclusiv pentru a compensa costurile generate de aceste operațiuni.

După introducerea în iulie a taxei de 3 euro pentru coletele de mică valoare, importurile vizate au scăzut cu aproximativ 64%. Autoritățile europene avertizează însă că este încă prea devreme pentru concluzii ferme privind efectul pe termen lung.

Bruxelles-ul invocă și problema produselor nesigure

Presiunea asupra sistemului vamal nu este singurul motiv invocat pentru înăsprirea regulilor.

Instituțiile europene și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de produsele provenite din afara UE care ajung direct la consumatori fără să respecte standardele comunitare. Printre exemple se numără jucării considerate nesigure sau alte produse care nu îndeplinesc cerințele europene.

Pentru cumpărătorii care comandă frecvent produse ieftine de pe platforme asiatice, schimbarea de la 1 noiembrie nu înseamnă automat o taxă de 2 euro adăugată la finalizarea fiecărei comenzi. Efectul concret va depinde de modul în care fiecare platformă sau comerciant decide să absoarbă noul cost ori să îl includă în prețurile practicate.