Niciunul dintre aceste organisme nu poate elimina singur plasticul produs în fiecare an, scrie publicația GreenMe.

Unele studii arată însă că anumite tipuri de plastic pot fi degradate, desfăcute în componentele de bază și chiar recuperate pentru noi procese. Organismele care mănâncă plastic sunt studiate de ani de zile: până acum au fost identificate în jur de 436 de specii de ciuperci și bacterii capabile să-l descompună.

Ciupercile care atacă plasticul

Ciuperca Pestalotiopsis microspora, descoperită în Amazon, poate degrada în laborator poliuretanul, folosit în multe obiecte și materiale industriale. Lucrează chiar și cu foarte puțin oxigen, ceea ce o face interesantă pentru deșeurile din spații închise.

Aspergillus tubingensis, găsită într-o groapă de gunoi din Pakistan, colonizează poliuretanul și îl transformă în bucăți mai mici în aproximativ două luni. În Pacificul de Nord, printre deșeurile din marea insulă de plastic, a fost găsită ciuperca marină Parengyodontium album, care degradează polietilena expusă la razele UV. Ritmul e însă foarte lent: circa 0,05% pe zi.

Larvele și saliva care atacă pungile

Larva moliei de ceară, Galleria mellonella, are în salivă proteine capabile să oxideze și să degradeze polietilena, unul dintre cele mai răspândite și mai rezistente tipuri de plastic. Cercetătorii italieni au arătat și că bacteriile din intestinul larvelor de muscă-soldat neagră pot contribui la descompunerea polietilenei și a polistirenului.

Enzima care desface sticlele în câteva ore

Enzima PETase, descoperită aproape din întâmplare, atacă PET-ul din sticlele de plastic. Varianta FAST-PETase, dezvoltată cu ajutorul învățării automate, poate descompune diferite produse din PET în intervale de la o săptămână la câteva ore.

Cercetările au nevoie de timp, teste, instalații și verificarea subproduselor. Unele funcționează doar pe anumite tipuri de plastic, altele cer material pretratat, lumină UV sau temperaturi controlate. Colectarea selectivă și reducerea plasticului de unică folosință rămân esențiale.