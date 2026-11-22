Cercetătorii au descoperit două specii de maimuțe urlătoare în pădurea tropicală amazoniană. Potrivit Live Science, analiză genetică a confirmat că speciile nu au fost identificate până în prezent.

Noile specii au primit denumirile „Alouatta iroi” și „Alouatta matogrossensis. Cercetătorii le descriu drept creaturi adorabile au bărbi stufoase, expresii faciale cuceritoare și o blană roșie. Identificarea lor ridică numărul speciilor cunoscute de maimuțe urlătoare la 16, au explicat cercetătorii într-un comunicat.

„Studiul nostru arată că Amazonul ascunde încă secrete biologice remarcabile, chiar și în rândul unor animale bine cunoscute, precum maimuțele urlătoare”, a declarat în comunicat Romina Batista, autorul principal al studiului, cercetător în domeniul biodiversității la Universitatea din Göteborg (Suedia) și la Universitatea din Salford (Regatul Unit).

Descoperirea a provocat îngrijorare: maimuțele sunt deja pe cale de dispariție

Una dintre speciile nou descoperite se află, probabil, în pragul extincției. Cealaltă specie este amenințată de un baraj planificat pe râul Rio Branco, se arată în studiu.

Pe lângă identificarea noilor specii, studiul publicat în revista Communications Biology a utilizat dovezi genetice pentru a înțelege momentele în care maimuțele urlătoare s-au răspândit și s-au diversificat. Cercetătorii au analizat genomurile a 11 specii de maimuțe urlătoare care trăiesc în America de Sud și Centrală, combinând seturi de date ADN existente cu noi informații genomice provenite de la exemplare aflate în colecții zoologice din Brazilia.

În ansamblu, datele genetice au confirmat că maimuțele urlătoare s-au separat de rudele lor apropiate în urmă cu 19 până la 13,5 milioane de ani.

Studiul a analizat și evoluția mai recentă a maimuțelor din Amazon

Totuși, analiza a oferit o nouă perspectivă asupra evoluției mai recente. De exemplu, oamenii de știință au constatat că barierele naturale, precum fluviul Amazon și râurile Xingu și Branco, au dus la evoluția separată a multor populații de maimuțe urlătoare.

Cercetătorii consideră că, deși aceste maimuțe pot traversa înot cursuri de apă de dimensiuni mici, fluviile împiedică amestecul grupurilor, ceea ce a condus, în timp, la dezvoltarea unor trăsături distincte și la apariția unor specii diferite. În cadrul studiului, cercetătorii au subliniat că barierele naturale reprezintă o cauză frecventă a apariției speciilor în regiunea amazoniană.