Un client acuză Tesla de fraudă pentru vânzarea unor panouri solare inutile, care nu au funcționat niciodată, conform Futurism. „Solar Roof” de la Tesla este sistemul de panouri solare conceput să arate ca niște țigle discrete. Totuși, la fel ca multe alte produse experimentale, „Solar Roof” s-a dovedit a fi un eșec răsunător.

Acest fiasco este cel mai evident pe acoperișul lui Ambrose Conroy, un proprietar din California care se luptă de peste șase ani cu Tesla din cauza unui sistem solar care s-a transformat într-un adevărat coșmar, scrie presa americană.

Povestea panourilor solare Tesla

Potrivit Electrek, povestea a început în 2020, când Conroy a încheiat un contract pentru achiziționarea unui sistem fotovoltaic de 13,1 kW de la Tesla. Deși procesul ar fi trebuit să dureze doar câteva săptămâni, acesta a întârziat ani de zile, pe măsură ce erorile acumulate și dezastrele logistice au aruncat proiectul în haos.

După un an de la începerea anevoioasei instalări, costurile au depășit bugetul inițial cu zeci de mii de dolari, în timp ce nu mai puțin de șapte manageri de proiect s-au succedat la conducere, făcând comunicarea și asumarea responsabilității aproape imposibile. Până în primăvara anului 2021, Conroy s-a trezit cu o factură de 110.000 de dolari, cu aproape 30.000 de dolari mai mult decât prețul inițial convenit.

În aprilie 2022, Tesla a propus rezilierea contractului, oferindu-i lui Conroy o sumă derizorie de doar 5.000 de dolari. Asta deși tehnicienii companiei au distrus acoperișul, lăsându-l acoperit cu panouri solare deteriorate. În plus, în timpul procesului, un expert a depus mărturie afirmând că modul neglijent în care a fost realizată cablarea a creat riscuri de scurtcircuit și incendiu.

Pagube uriașe vehiculate la proces

Conroy a decis să intenteze un proces care acum se apropie de faza de judecată. Un judecător a stabilit recent că Tesla a acționat în mod fraudulos atunci când i-a vândut lui Conroy sistemul solar inițial, în valoare de 82.000 de dolari. Conform dosarului, acest sistem a cauzat, în total, daune uriașe, estimate la 2,5 milioane de dolari.

Tesla a recunoscut încălcarea contractului, precum și o neglijență generală. Cu toate acestea, compania a contestat aproape toate celelalte acuzații din proces, fapt care i-a atras două sancțiuni din partea judecătorului pentru refuzul de a prezenta documente interne. Cei care urmăresc procesul spun că unele documente ar putea indica faptul că unii directori, poate chiar Elon Musk, erau la curent cu instalarea dezastruoasă.