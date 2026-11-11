Scandalul arcului de triumf. Familia Kennedy în conflict cu Donald Trump

Nouă membri ai familiei Kennedy au depus marți o cerere la o instanță federală din Washington D.C. pentru a opri ridicarea arcului. Potrivit CNN, printre argumente este și cel conform căruia arcul va obstrucționa vizibilitatea către mormintele familiei din Cimitirul Național Arlington.

„Președintele Donald J. Trump încearcă să ridice, în mod ilegal, un arc masiv care va arunca permanent umbre și va afecta perspective vizuale de o importanță istorică asupra mormintelor și monumentelor existente, ridicate în onoarea familiei Kennedy în Cimitirul Național Arlington, precum și asupra monumentelor dedicate sutelor de mii de eroi americani căzuți la datorie”, a scris familia în documentul depus în instanță.

Donald Trump a declarat că intenționează să finalizeze arcul înainte de încheierea mandatului său, peste doi ani. Totuși, programul ambițios a fost îngreunat de contestații juridice, inclusiv de un alt proces intentat de veterani și de organizații pentru conservarea patrimoniului.

Ce argumente are familia Kennedy

Familia Kennedy se alătură altor oponenți care susțin că dimensiunile uriașe ale arcului și amplasamentul ales ar perturba aspectul unor monumente naționale printre care Memorialul Lincoln, Arlington House și Memorialul Robert E. Lee. Criticii mai spun că monumentul impunător ar știrbi solemnitatea ceremoniilor funerare din Cimitirul Național Arlington.

„Arcul gigantic propus reprezintă o intruziune ilegală în Cimitirul Național Arlington și afectează memoria eroilor comemorați acolo, inclusiv a fraților Kennedy și a lui Ethel Kennedy, ale căror morminte și monumente se află în acest loc. Doar Congresul deține, conform Constituției, autoritatea de a aproba o intervenție de o asemenea anvergură. Astăzi, membrii familiei Kennedy se alătură celorlalți reclamanți în acest proces pentru a proteja acest sit istoric și pentru a apăra statul de drept și principiul separării puterilor în stat”, au declarat Norman Eisen și Steve Jonas, de la organizația „Democracy Defenders Fund”, care reprezintă membrii familiei Kennedy.

Printre membrii familiei Kennedy înmormântați în Cimitirul Național Arlington se numără președintele John F. Kennedy, Prima Doamnă Jacqueline Kennedy Onassis, senatorul Robert F. Kennedy și soția sa, Ethel Kennedy, senatorul Edward M. Kennedy și locotenentul Joseph P. Kennedy Jr.