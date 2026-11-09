Donald Trump anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat. Ce spun iranienii

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că, în opinia sa, războiul americano-israelian împotriva Iranului este „practic” încheiat, potrivit Al Jazeera. În cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă, Trump și-a reiterat poziția conform căreia americanii au distrus capacitățile militare ale Iranului.

„Din punct de vedere militar, Iranul este, practic, terminat. Noi doar menținem status quo-ul. Facem acest lucru, în esență, la solicitarea țărilor vecine”, a spus Trump.

Președintele american a precizat că acest „status quo” presupune menținerea blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor iraniene. De asemenea este vorba despre continuarea activității noii forțe operative „Iron Gate”, al cărei scop este blocarea schimburilor comerciale terestre și ale celor care tranzitează Marea Caspică.

„S-au purtat discuții ample cu privire la Republica Islamică Iran. Cel mai important aspect este că atât Qatarul, cât și Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul, Kuweitul și alte state preferă menținerea status quo-ului, adică păstrarea situației actuale. Cu alte cuvinte, continuarea celei mai ample blocade navale din istoria țării noastre. Probabil chiar din istoria lumii”, a mai spus Donald Trump.

Trump s-a întâlnit cu premierul din Qatar

Declarațiile apar la scurt timp după ce Trump, alături de vicepreședintele JD Vance, l-a primit la Casa Albă pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ulterior, premierul a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că este „recunoscător pentru discuțiile pozitive privind încheierea unui acord și aducerea păcii în regiune”.

Nu este clar dacă ultimele declarații ale lui Trump schimbă în mod semnificativ poziția SUA. De altfel, Trump a evitat să anunțe un armistițiu pe termen lung.

„Nu garantez nimic. Dar, dacă va fi nevoie să intervenim din nou, suntem complet pregătiți și înarmați pentru acțiune”, a declarat el în sala de conferințe de la Casa Albă.

Totodată, unii experți cred că afirmațiile sugerează că Trump a fost supus unor presiuni din partea aliaților din Orientul Mijlociu pentru a pune capăt ostilităților.

Iranienii îl contrazic pe Trump

În paralel, oficialii iranieni au respins ultimele afirmații ale lui Trump, considerându-le o manevră de distragere a atenției.

„Războiul împotriva Iranului a distrus deja guvernul SUA. Dar Washingtonul se zbate haotic, asemenea unui jucător de noroc disperat. Încetați să mai fabricați știri false despre discuții imaginare”, a scris Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, într-o postare pe rețelele de socializare.