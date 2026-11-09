Surpriză. Dana White, șeful UFC, a apărut în conferința de presă a președintelui Donald Trump

Dana White a urcat pe scenă la Casa Albă în timpul conferinței de presă de luni a președintelui Donald Trump.

„Întotdeauna mi-am dorit să fac asta. Cine are prima întrebare?”, s-a adresat el jurnaliștilor.

White a spus că „nu are nicio ambiție politică” și a glumit cu jurnaliștii declarând că „nu-mi vine să cred că de fapt aveți întrebări pentru mine”. Un jurnalist l-a întrebat dacă i-a spus „nu” președintelui în legătură cu postul de purtător de cuvânt.

„Nu îi spun niciodată președintelui nu la nimic”, a răspuns fostul luptător..

Donald Trump, despre propunerea sa privindu-l pe White: O glumă

Președintele Donald Trump a declarat că „doar a glumit” atunci când a sugerat că directorul general al UFC, Dana White, ar putea deveni următorul purtător de cuvânt al Casei Albe. Trump a explicat că White, un susținător important al său, „este încântat de idee”, dar a insistat că nu a vorbit serios despre această posibilitate, descriind propunerea drept „doar o mică distracție”.

„Vă spun, doar am glumit”, le-a declarat Trump jurnaliștilor, explicând că a publicat fotografii cu luptători cunoscuți din UFC, prezentați drept posibili asistenți ai lui White, ca parte a glumei.

În postarea de sâmbătă, Trump l-a descris pe White drept un „luptător și războinic violent” și a sugerat ca acesta să aducă mai mulți actuali sau foști campioni UFC în calitate de asistenți, afirmând că aceștia sunt necesari pentru „a ne apăra împotriva stângii nebune”.

White este un aliat al lui Trump

White, care conduce Ultimate Fighting Championship de peste două decenii, este un aliat apropiat al lui Trump și a contribuit la mobilizarea susținătorilor acestuia în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024. De asemenea, White a apărut alături de Trump la mai multe evenimente politice și a contribuit la organizarea unor lupte UFC pe peluza Casei Albe în acest an.

De ce este vacant postul de purtător de cuvânt de la Casa Albă

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant. Anterior, Katie Zacharia a ocupat funcția în octombrie pentru o perioadă de doar cinci zile. Ea a părăsit poziția deoarece a făcut câteva gafe majore în timpul unei conferințe de presă.

De asemenea, Zacharia a recunoscut faptul că nu a promovat examenul de admitere în barou, așa cum se știa. Katie Zacharia a înlocuit-o pe Karoline Leavitt care s-a retras din motive personale.