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Donald Trump, declarații despre politica de imigrație, după înfrângerea din alegeri: Am fost prea duri

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că a implementat o politică prea „dură” în domeniul imigrației, fapt ce a contribuit la înfrângere dură suferită în alegerile de la jumătatea mandatului. Liderul de la Casa Albă a subliniat că este pregătit să lucreze cu majoritatea democrată pentru o posibilă înțelegere pe tema imigrației.
Donald Trump, declarații despre politica de imigrație, după înfrângerea din alegeri: Am fost prea duri
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 nov. 2026, 07:59, Știri externe
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Donald Trump a subliniat că agresivitatea deportărilor a reprezentat un factor direct în înfrângerea electorală a republicanilor din cursul săptămânii trecute. Acesta a transmis că operațiunile au afectat procentele republicanilor la urne întrucât au vizat atât infractorii periculoși precum și „oameni muncitori”, notează Associated Press

„A fost și de folos, și dăunător. Am primit nota maximă pentru închiderea graniței. Dar am avut de pierdut, pentru că am luat în vizor și oameni care aveau locuri de muncă bune, a căror singură abatere, sau încălcare a legii, a fost faptul că au intrat ilegal în țară. Ei bine, o mare parte a țării consideră că acești oameni ar trebui expulzați. Iar o altă parte însemnată a țării crede că ar trebui să li se permită să rămână, dacă sunt oameni de treabă, care lucrează, de exemplu, în amenajări peisagistice, în hoteluri sau în alte domenii, și care, în unele cazuri, plătesc chiar și taxe. Cred că a fost o măsură prea dură”, a spus duminică președintele. 

Reacția democraților la numirea lui Stephen Miller

În urma rezultatelor din alegeri, președintele Trump a declarat că ar putea să lucreze cu democrații pentru stabilirea unui acord. 

„Ideea ar fi să găsim o soluție. Și cred că e ceva, cred că e ceva chiar realizabil”, a mai spus liderul de la Casa Albă. 

Deși a arătat deschidere pentru colaborare cu democrații, Trump l-a numit pe Stephen Miller, unul dintre principalii arhitecți ai politicii de imigrare, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.

Liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer, a punctat acest fapt. 

„Trump afirmă că măsurile sale dure în domeniul imigrației au mers prea departe. Se pare că soluția sa a fost să-l pună pe omul responsabil de acestea la conducerea Casei Albe. Asta nu înseamnă o corecție de direcție. Asta înseamnă o promovare”, a transmis acesta pe X. 

Proteste violente și percepția electoratului

Politica de combatere a imigrației ilegale a reprezentat una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al lui Trump, însă a și generat proteste din cauza conduitei abuzive a agenților responsabili. Tensiunile acumulate au generat proteste masive în marile orașe, culminând cu împușcarea mortală a doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, în luna ianuarie. 

Deși 58% dintre alegători au considerat că măsurile punitive au mers prea departe, republicanii păstrează o marjă restrânsă de încredere în rândul populației la gestionarea domeniului imigrației, conducând cu 43% la 41% în fața democraților. 

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