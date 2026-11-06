Stephen Miller va deveni noul șef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Albă

Trump a confirmat plecarea din funcție a actualului șef de cabinet, Susie Wiles, potrivit The Guardian.

Potrivit anunțului lui Donald Trump, Susie Wiles va renunța la funcție luni, iar Stephen Miller îi va prelua atribuțiile. Wiles este prima femeie care a ocupat poziția de șef de cabinet al Casei Albe.

Miller ocupă în prezent funcția de șef adjunct de cabinet și face parte din echipa lui Trump încă din primul mandat prezidențial. El a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, odată cu începerea celui de-al doilea mandat al republicanului.

Stephen Miller, unul dintre principalii responsabili pentru politica anti-imigrație a administrației Trump

Stephen Miller este considerat unul dintre cei mai influenți consilieri ai lui Donald Trump și a avut un rol central în elaborarea și promovarea măsurilor restrictive privind imigrația.

Acesta a fost implicat în conturarea politicilor administrației referitoare la controalele de la frontieră, deportări și limitarea imigrației ilegale. Pozițiile sale au generat controverse și critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a adversarilor politici ai administrației republicane.

Înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă, Miller a fost unul dintre consilierii săi importanți în primul mandat prezidențial, între 2017 și 2021.

Susie Wiles, prima femeie care a condus echipa Casei Albe

Susie Wiles a devenit șef de cabinet în ianuarie 2025, după ce a coordonat campania electorală care l-a readus pe Donald Trump la președinția Statelor Unite.

Ea a fost prima femeie numită în această funcție, care presupune coordonarea activității personalului de la Casa Albă și gestionarea relației dintre președinte și principalele structuri ale administrației.

După plecarea din funcție, Wiles va continua să lucreze în cadrul organizației politice a lui Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de Associated Press.

Schimbarea de la conducerea echipei prezidențiale are loc la câteva zile după ce republicanii au suferit pierderi în alegerile intermediare, în urma cărora au pierdut controlul asupra Congresului.