Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington

Deplasarea va fi prima misiune externă a șefului diplomației americane după alegerile legislative de la jumătatea mandatului prezidențial, desfășurate marți în Statele Unite, în urma cărora Partidul Republican a înregistrat pierderi electorale importante.

Rezultatele scrutinului sunt de natură să limiteze marja de manevră a administrației președintelui Donald Trump, inclusiv în privința unor decizii de politică externă, potrivit Reuters.

Washingtonul anunță că Rubio va promova interesele americane în discuțiile cu G7

Departamentul de Stat a confirmat vineri participarea secretarului de stat la reuniunea de la Paris, fără a prezenta detalii despre agenda discuțiilor.

Potrivit unui scurt comunicat al diplomației americane, Marco Rubio va urmări promovarea intereselor Statelor Unite în cadrul întrevederilor cu omologii săi din G7.

Din acest format fac parte Statele Unite, Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Canada și Japonia.

Reuniunea oferă miniștrilor de Externe ai principalelor economii industrializate un cadru de consultare asupra priorităților diplomatice comune, într-un moment în care administrația americană se confruntă cu o nouă configurație politică internă după alegerile de marți.

Reuniunea G7, mutată din Marsilia la Paris din cauza protestelor

Întâlnirea miniștrilor de Externe urma să aibă loc inițial la Marsilia, însă autoritățile franceze au decis schimbarea orașului-gazdă în ultimul moment.

Potrivit Reuters, reuniunea a fost transferată la Paris pe fondul protestelor desfășurate la nivel național în Franța.

Schimbarea locului de desfășurare intervine cu numai câteva zile înaintea sosirii delegațiilor participante.

Marco Rubio respinge speculațiile privind o candidatură la președinția SUA în 2028

Anunțul vizitei în Franța vine și în contextul speculațiilor privind viitorul politic al secretarului de stat american.

Joi, Marco Rubio a respins informațiile potrivit cărora ar intenționa să părăsească în curând administrația Trump pentru a pregăti o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, șeful diplomației americane a afirmat că intenția sa a fost dintotdeauna să rămână în echipa lui Donald Trump până la încheierea mandatului prezidențial.

Declarația a fost făcută la două zile după alegerile de la jumătatea mandatului, care au adus pierderi semnificative Partidului Republican.

Participarea lui Rubio la reuniunea G7 de la Paris va reprezenta astfel primul test diplomatic internațional al administrației Trump după scrutinul care ar putea influența raporturile de forțe de la Washington și capacitatea Casei Albe de a-și promova agenda politică în perioada următoare.