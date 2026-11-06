Prima pagină » Știri externe » Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington

Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington

Secretarul de stat american Marco Rubio va efectua o vizită la Paris în perioada 8-10 noiembrie, pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe din Grupul celor Șapte (G7), a anunțat vineri Departamentul de Stat al SUA.
Șeful diplomației SUA, Marco Rubio, se întâlnește cu omologii din G7 la Paris, pe fondul schimbărilor politice de la Washington
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
06 nov. 2026, 22:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deplasarea va fi prima misiune externă a șefului diplomației americane după alegerile legislative de la jumătatea mandatului prezidențial, desfășurate marți în Statele Unite, în urma cărora Partidul Republican a înregistrat pierderi electorale importante.

Rezultatele scrutinului sunt de natură să limiteze marja de manevră a administrației președintelui Donald Trump, inclusiv în privința unor decizii de politică externă, potrivit Reuters.

Washingtonul anunță că Rubio va promova interesele americane în discuțiile cu G7

Departamentul de Stat a confirmat vineri participarea secretarului de stat la reuniunea de la Paris, fără a prezenta detalii despre agenda discuțiilor.

Potrivit unui scurt comunicat al diplomației americane, Marco Rubio va urmări promovarea intereselor Statelor Unite în cadrul întrevederilor cu omologii săi din G7.

Din acest format fac parte Statele Unite, Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Canada și Japonia.

Reuniunea oferă miniștrilor de Externe ai principalelor economii industrializate un cadru de consultare asupra priorităților diplomatice comune, într-un moment în care administrația americană se confruntă cu o nouă configurație politică internă după alegerile de marți.

Reuniunea G7, mutată din Marsilia la Paris din cauza protestelor

Întâlnirea miniștrilor de Externe urma să aibă loc inițial la Marsilia, însă autoritățile franceze au decis schimbarea orașului-gazdă în ultimul moment.

Potrivit Reuters, reuniunea a fost transferată la Paris pe fondul protestelor desfășurate la nivel național în Franța.

Schimbarea locului de desfășurare intervine cu numai câteva zile înaintea sosirii delegațiilor participante.

Marco Rubio respinge speculațiile privind o candidatură la președinția SUA în 2028

Anunțul vizitei în Franța vine și în contextul speculațiilor privind viitorul politic al secretarului de stat american.

Joi, Marco Rubio a respins informațiile potrivit cărora ar intenționa să părăsească în curând administrația Trump pentru a pregăti o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, șeful diplomației americane a afirmat că intenția sa a fost dintotdeauna să rămână în echipa lui Donald Trump până la încheierea mandatului prezidențial.

Declarația a fost făcută la două zile după alegerile de la jumătatea mandatului, care au adus pierderi semnificative Partidului Republican.

Participarea lui Rubio la reuniunea G7 de la Paris va reprezenta astfel primul test diplomatic internațional al administrației Trump după scrutinul care ar putea influența raporturile de forțe de la Washington și capacitatea Casei Albe de a-și promova agenda politică în perioada următoare.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Ce a stat în spatele scăderilor de pe Wall Street și de ce panica din tehnologie nu anunță o apocalipsă pe burse
Libertatea
De ce are Regele Charles degetele atât de umflate? Ce ascunde „boala degetelor de cârnați”
CSID
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Promotor