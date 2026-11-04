Victorie istorică în alegeri. Democrații vor prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului

Pentru a obține majoritatea în ambele camere, democrații au reușit să câștige chiar și în fiefuri republicane solide, impunându-se în circumscripții care nu mai votaseră cu democrații de decenii întregi.

Printre acestea se numără un loc în Senat în Carolina de Sud, stat câștigat de Trump în 2024 cu o diferență de 18 puncte procentuale, și un altul în Texas, stat care nu mai votase un democrat la nivel statal din 1994. De asemenea, au obținut o victorie surprinzătoare în Kansas, stat care nu mai alesese un senator democrat din 1932.

În ultimii 50 de ani, controlul asupra ambelor camere ale Congresului s-a schimbat în cadrul aceluiași ciclu electoral în doar două rânduri. Principalii factori care au dus la acest rezultat par a fi inflația, tarifele vamale impuse de Trump, războiul din Iran, precum și îngrijorarea alegătorilor cu privire la conduita lui Trump.

Victoria în Senat, o surpriză uriașă

Victoria democraților în Camera Reprezentanților era, în mare parte, așteptată, având în vedere că aveau nevoie de doar trei mandate suplimentare. În plus, partidul președintelui în funcție tinde să piardă locuri în alegerile de la jumătatea mandatului.

Preluarea controlului asupra Senatului SUA reprezintă o victorie uriașă pentru democrați. Pentru a realiza acest lucru, a fost necesar ca democrații să câștige mai multe mandate în state unde, în 2024, Trump se impusese cu o marjă de peste 10 puncte procentuale.

Ce urmează după alegeri

În cele din urmă, democrații au obținut victorii în Carolina de Sud, Texas, Ohio, Kansas și Iowa. Nu se știe încă numărul exact de mandate, însă democrații par să aibă o marjă de eroare în ambele camere.

Controlul camerelor le oferă democraților mai multă putere de a investiga ceea ce consideră de cuviință. De asemenea, controlul Senatului înseamnă că democrații pot bloca alegerile lui Trump privind sistemul de justiție, inclusiv cele privind postul vacant de la Curtea Supremă.

Numărătoarea voturilor

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns la 180 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 106 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 51 de mandate, iar republicanii 39. Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 180 de mandate

Republicani: 106 de mandate

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 51 de mandate

Republicani: 39 de mandate