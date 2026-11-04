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Democrații câștigă controlul Camerei Reprezentanților din SUA, anunță CNN. Lovitură majoră primită de Donald Trump

Partidul Democrat va prelua controlul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, potrivit proiecției electorale realizate de CNN. Rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru democrați și schimbă raportul de forțe de la Washington, în condițiile în care președintele Donald Trump se va confrunta cu o Cameră controlată de opoziție în ultimii doi ani ai mandatului său.
Democrații câștigă controlul Camerei Reprezentanților din SUA, anunță CNN. Lovitură majoră primită de Donald Trump
Foto: Hepta via Meidafax Foto
Gabriel Negreanu
04 nov. 2026, 05:15, Știri externe
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Potrivit CNN, democrații au obținut suficiente victorii în alegerile legislative de marți, 3 noiembrie, pentru a prelua majoritatea în Camera Reprezentanților.

Victoria le va permite democraților să controleze agenda legislativă a Camerei, să conducă principalele comisii parlamentare și să lanseze anchete privind activitatea administrației Trump.

Hakeem Jeffries ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților

Rezultatul îl plasează pe liderul democraților din Cameră, Hakeem Jeffries, în poziția de a deveni primul afro-american care ocupă funcția de speaker al Camerei Reprezentanților, una dintre cele mai importante poziții din sistemul politic american.

Jeffries va trebui însă să obțină voturile necesare în plen, după reunirea noului Congres, pentru a fi ales oficial în fruntea Camerei.

Democrații au șanse mari să preia și Senatul

Democrații sunt favorizați și în cursa pentru controlul Senatului, deși rezultatul acesteia nu este încă stabilit.

Democrații au obținut deja o victorie importantă în Carolina de Nord, unde fostul guvernator Roy Cooper a câștigat un mandat de senator deținut anterior de republicani. În Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff și-a păstrat mandatul, iar în New Hampshire, Chris Pappas a câștigat cursa pentru locul rămas vacant.

Pentru a obține majoritatea în Senat, democrații trebuie să ajungă la 51 de mandate, în condițiile în care vicepreședintele republican JD Vance poate departaja un vot egal, de 50 la 50.

Ce înseamnă pentru Donald Trump pierderea Congresului

Pierderea Camerei Reprezentanților complică deja agenda legislativă a președintelui american.

În cazul în care democrații vor câștiga și Senatul, Donald Trump se va confrunta cu un Congres controlat integral de opoziție în ultimii doi ani ai mandatului prezidențial.

Un asemenea rezultat ar permite democraților să controleze procesul legislativ și să extindă anchetele parlamentare asupra administrației republicane.

Senatul are și atribuții importante în confirmarea numirilor prezidențiale, inclusiv a membrilor administrației și a judecătorilor federali, ceea ce ar putea limita suplimentar libertatea de acțiune a Casei Albe.

Trump și-ar păstra însă dreptul de veto asupra legislației adoptate de Congres, iar depășirea acestuia ar necesita majorități de două treimi în ambele camere.

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