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Democratul Chris Pappas devine primul senator gay declarat din istoria Americii. Republicanii lui Trump pierd o cursă importantă

Democratul Chris Pappas a câștigat alegerile pentru Senatul Statelor Unite în New Hampshire, învingându-l pe republicanul John Sununu, susținut de președintele Donald Trump. Victoria reprezintă o premieră istorică: Pappas va deveni primul bărbat declarat homosexual care ocupă un loc în Senatul american. Rezultatul este important și pentru lupta pentru controlul Congresului, deoarece democrații reușesc să păstreze un mandat pe care republicanii sperau să îl câștige.
Democratul Chris Pappas devine primul senator gay declarat din istoria Americii. Republicanii lui Trump pierd o cursă importantă
Marius Vale
04 nov. 2026, 03:51, Știri externe
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Chris Pappas, în vârstă de 46 de ani, a fost declarat câștigător al alegerilor pentru Senat din New Hampshire, potrivit proiecțiilor Associated Press și ale principalelor televiziuni americane. Sununu și-a recunoscut înfrângerea.

Pappas, care a câștigat de patru ori alegerile pentru Camera Reprezentanților, o va înlocui pe senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care se retrage după 18 ani petrecuți în camera superioară a Congresului..

Foto: Chris Pappas

O premieră în istoria Senatului american

Victoria lui Chris Pappas marchează un moment istoric pentru reprezentarea comunității LGBT în politica americană.

Acesta devine primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea ales în Senatul Statelor Unite.

Pappas nu este însă prima persoană LGBT declarată care ajunge în camera superioară a Congresului. Democrata Tammy Baldwin, din Wisconsin, a devenit în 2012 prima persoană declarată homosexuală aleasă în Senat.

Viitorul senator din New Hampshire este considerat un democrat moderat, care s-a distanțat în anumite situații de pozițiile propriului partid.

Trump, în centrul campaniei electorale

Campania din New Hampshire s-a concentrat în mare măsură asupra politicilor administrației Donald Trump.

Pappas și-a prezentat candidatura drept o modalitate de a limita influența președintelui republican asupra Congresului, într-un stat în care Trump se confruntă cu un nivel ridicat de nemulțumire.

Democratul a criticat războiul împotriva Iranului și reducerile cheltuielilor pentru Medicaid, programul american de asigurări medicale destinat în principal persoanelor cu venituri reduse.

De cealaltă parte, John Sununu a încercat să se prezinte drept un republican independent de Casa Albă, deși beneficia de susținerea electorală a lui Donald Trump.

Fostul senator a criticat inclusiv intervenția militară americană împotriva Iranului și poziția administrației față de sprijinul acordat Ucrainei.

Într-un spot electoral, Sununu a susținut chiar că nu l-a întâlnit niciodată pe Donald Trump, încercând să se distanțeze de președinte.

Republicanul, în vârstă de 62 de ani, încerca să revină în Senat după ce pierduse mandatul în 2008, chiar în fața democratei Jeanne Shaheen.

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