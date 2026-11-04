Trump nu se grăbește să reia atacurile asupra Iranului, dar menține opțiunea militară

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, publicat miercuri, Trump a afirmat că Washingtonul nu are un plan imediat pentru noi atacuri, dar că forțele americane sunt pregătite să intervină.

„Se pare că obținem tot ceea ce ne dorim”, a declarat Trump, sugerând că actuala strategie de presiune asupra Teheranului produce rezultatele urmărite de Washington.

Întrebat despre declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care sugerase posibilitatea unui nou atac asupra Iranului în cursul acestei săptămâni, președintele american a afirmat că armata SUA este pregătită să acționeze.

„Suntem pregătiți. Suntem înarmați și pregătiți de acțiune, dacă va fi nevoie, dar s-ar putea să nu existe niciun motiv pentru asta”, a declarat Trump.

Președintele american a descris situația actuală drept una favorabilă Statelor Unite, invocând atât loviturile militare efectuate împotriva Iranului, cât și efectele economice ale blocadei navale instituite de Washington asupra porturilor iraniene.

Trump a susținut că, în prezent, prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează mai mult petrol decât înainte de începerea războiului și a blocadei americane. El a afirmat că măsurile impuse de Washington afectează serios economia iraniană, limitând capacitatea Teheranului de a obține venituri din exporturile de petrol.

SUA au efectuat noi atacuri asupra insulei Qeshm

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care armata americană a efectuat luni, 2 noiembrie, lovituri aeriene limitate asupra unor obiective de pe insula iraniană Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american a confirmat marți operațiunea într-un interviu acordat postului Fox News, precizând că atacul a vizat o instalație antiaeriană construită recent de Iran.

„Au construit o instalație antiaeriană. De îndată ce a fost terminată, am lovit-o”, a declarat Trump, calificând operațiunea drept un atac minor.

Potrivit unor oficiali americani citați de Associated Press, loviturile au avut caracter defensiv și au vizat poziții de pe care forțele iraniene ar fi utilizat rachete sol-aer împotriva unor aeronave americane. Un oficial american a precizat că operațiunea nu reprezintă reluarea campaniei militare de amploare împotriva Iranului.

Presa iraniană a relatat despre explozii pe insulele Qeshm și Hengam, precum și în zona orașului-port Bandar Abbas. Operațiunea americană este una dintre mai multe lovituri limitate efectuate în ultimele săptămâni, unele dintre acestea nefiind anunțate public de Washington.

Qatar încearcă să obțină un acord între Washington și Teheran

În paralel cu presiunile militare și economice, administrația americană continuă negocierile indirecte cu Iranul, prin intermediul Qatarului.

Mediatorii qatarezi au pregătit un proiect de acord care prevede o succesiune de măsuri de consolidare a încrederii, desfășurate pe parcursul a trei zile, în vederea reluării negocierilor directe dintre Washington și Teheran, potrivit unor surse diplomatice citate de Axios.

Emisarul Qatarului, Ali al-Thawadi, s-a deplasat luni la Teheran pentru a continua discuțiile privind documentul. Potrivit unui diplomat familiarizat cu negocierile, cele două părți trebuie să transmită observațiile asupra propunerii.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a confirmat că țara sa a transmis prin intermediul mediatorilor mesajele către Washington, în timp ce ministrul de externe Abbas Araghchi a participat la discuțiile diplomatice desfășurate în ultimele zile.

Iranul condiționează însă un acord de ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor sale, relaxarea sancțiunilor privind exporturile de petrol și deblocarea activelor financiare iraniene înghețate în străinătate. Teheranul solicită, de asemenea, garanții privind încetarea ostilităților, inclusiv în Liban, înainte de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor nucleare.

Președintele american a afirmat că Iranul dorește să ajungă la o înțelegere și că un acord este posibil. Vicepreședintele JD Vance a declarat, la rândul său, că administrația are motive să fie optimistă în privința posibilității unei soluții negociate.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, a confirmat că ambele părți analizează propunerile transmise de mediatori și a declarat că Doha rămâne optimistă în privința continuării procesului diplomatic.

Teheranul avertizează că va răspunde militar

Autoritățile iraniene au transmis că nu intenționează să renunțe la condițiile formulate pentru încheierea conflictului și au avertizat că orice nou atac american va primi un răspuns militar.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat marți că reluarea războiului nu ar aduce beneficii niciuneia dintre părți și că guvernul său încearcă în continuare să găsească o soluție prin dialog.

Liderul negocierilor iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că Iranul este pregătit pentru confruntare și că responsabilitatea evitării unui nou război aparține Washingtonului.

La rândul său, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei, a apreciat că răspunsul american la solicitările Teheranului nu este convingător și a avertizat că Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până când condițiile Iranului nu vor fi îndeplinite.