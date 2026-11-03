SUA lansează atacuri asupra unor ținte iraniene în Strâmtoarea Ormuz. Explozii auzite pe insula Qeshm

Noile atacuri au vizat poziții iraniene de pe care erau folosite rachete sol-aer împotriva unor obiective americane, a declarat luni un oficial american pentru Associated Press.

Televiziunea de stat iraniană a relatat că au fost auzite explozii pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz, unde locuitorii au observat și două aeronave care survolau zona. Alte deflagrații au fost semnalate în apropierea orașului-port Bandar Lengeh, martorii afirmând că zgomotele veneau dinspre mare.

Potrivit agenției de presă iraniene IRNA, cinci explozii succesive au fost auzite pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz. Intensitatea acestora ar fi sugerat că unele dintre explozii s-au produs chiar pe insulă. Mai mulți locuitori au relatat că au văzut două aeronave zburând deasupra zonei.

Alte explozii au fost raportate în apropiere de Bandar Lengeh, un oraș de coastă din provincia Hormozgan. Potrivit martorilor, acestea s-au auzit din direcția mării.

Loviturile americane par să fi fost limitate și nu reprezintă, cel puțin pentru moment, o reluare a operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului. Acestea au avut loc cu o zi înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite, scrutin important pentru controlul Congresului.

JD Vance susține că un acord cu Iranul este încă posibil

Anunțul privind noile atacuri a venit după ce vicepreședintele american JD Vance și-a exprimat optimismul în legătură cu posibilitatea încheierii unui acord între Washington și Teheran.

Vance a declarat luni că a discutat cu președintele Donald Trump despre negocierile cu Iranul și că amândoi consideră că există perspective favorabile pentru o înțelegere diplomatică.

„Am avut mai multe discuții bune cu iranienii. Am vorbit chiar acum aproximativ o oră cu președintele Statelor Unite despre acest subiect. Atât președintele, cât și eu considerăm că există perspective destul de bune pentru a ajunge la un acord negociat. Vom continua să lucrăm în această direcție”, a afirmat Vance.

Vicepreședintele a precizat că principala condiție a Washingtonului este un angajament ferm și verificabil din partea Iranului că nu își va reconstrui programul nuclear.

Săptămâna trecută, Vance i-a transmis o scrisoare șefului securității iraniene, Mohsen Rezaei. Casa Albă nu a oferit detalii despre conținutul documentului, iar oficialul iranian a declarat că nu a răspuns încă.

Netanyahu ar fi cerut noi atacuri împotriva Iranului

În paralel cu demersurile diplomatice, premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi făcut presiuni asupra administrației Trump pentru lansarea unui nou val de atacuri împotriva Iranului, după alegerile americane.

Potrivit unor oficiali regionali și unei alte persoane informate asupra discuțiilor, Netanyahu a abordat subiectul în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, desfășurată în weekend. Președintele american nu și-ar fi asumat însă un angajament privind o nouă intervenție militară.

Unul dintre oficialii citați a declarat că premierul israelian încearcă să convingă reprezentanți de rang înalt ai administrației americane să susțină o campanie aeriană rapidă, dar de amploare, împotriva Iranului.

O reluare a războiului ar putea avea și implicații politice în Israel, unde Netanyahu și aliații săi de extremă dreapta și-au pierdut majoritatea parlamentară în urma alegerilor de săptămâna trecută.

Alte state din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că noi atacuri ar putea destabiliza și mai mult regiunea și ar putea determina rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, să intensifice atacurile asupra Arabiei Saudite și asupra transportului maritim din Marea Roșie. De asemenea, milițiile susținute de Teheran din Irak ar putea interveni în conflict.

Negocieri mediate de Qatar privind Strâmtoarea Ormuz

În ultimele zile au existat și progrese diplomatice. Mediatori din Qatar au purtat două runde de discuții cu oficiali iranieni săptămâna trecută, încercând să stabilească un cadru pentru încetarea atacurilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, în schimbul ridicării blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Potrivit oficialilor regionali, noi discuții sunt programate în această săptămână.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic pentru comerțul mondial cu energie, iar atacurile asupra navelor comerciale au crescut în octombrie, fiind cele mai numeroase din martie încoace. Iranul a încercat astfel să exercite presiuni economice asupra Statelor Unite pentru ridicarea blocadei.

În acest context, prețurile petrolului au scăzut puternic luni, pe fondul speranțelor că eforturile diplomatice ar putea duce la încheierea conflictului.

Iranul susține că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că răspunsul țării la orice amenințare din partea Statelor Unite sau a Israelului trebuie să fie imediat și fără limite geografice. În cadrul unei întâlniri cu șefii armatei iraniene, acesta a cerut și extinderea listei potențialelor ținte.

Iranul solicită garanții că Statele Unite vor respecta orice eventual acord, amintind că Washingtonul și Israelul au atacat țara de două ori în timp ce aceasta se afla în negocieri privind programul său nuclear.

Conflictul, început la 28 februarie, când atacurile Israelului și Statelor Unite au dus la moartea fostului lider suprem Ali Khamenei, a provocat pierderi importante și a afectat piețele energetice internaționale.

O analiză recentă a Associated Press a estimat că atacurile iraniene asupra a peste douăzeci de baze americane din regiune au provocat pagube de miliarde de dolari echipamentelor militare. Iar războiul a costat contribuabilii americani cel puțin 47 de miliarde de dolari.

În paralel, China a anunțat că va trimite un emisar special în Iran, Oman și Arabia Saudită în prima parte a lunii noiembrie, într-un nou demers diplomatic pentru regiune.