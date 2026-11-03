Coreea de Nord testează rachete de croazieră cu focoase cu muniții cu dispersie. Phenianul susține că pot distruge până la șase hectare

Testul a permis „perfecționarea capacității de a executa lovituri verticale asupra țintelor, prin îmbunătățirea manevrabilității rachetei de croazieră în faza terminală”, a transmis KCNA, potrivit AFP.

Agenția nord-coreeană a precizat că focoasele cu muniții cu dispersie montate pe rachete sunt capabile să distrugă o suprafață cuprinsă între cinci și șase hectare, la puterea maximă.

Un oficial nord-coreean a justificat testul prin necesitatea consolidării capacităților de apărare ale țării.

„Forțele noastre armate trebuie să apere securitatea țării și să descurajeze toate tipurile de amenințări”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Coreea de Sud nu a anunțat testele

Coreea de Sud nu a făcut publice exercițiile militare nord-coreene desfășurate duminică și luni.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major Interarme sud-coreean, Jang Do-young, a explicat că decizia de a anunța sau nu asemenea lansări depinde de o evaluare militară complexă, care ia în considerare protejarea capacităților de supraveghere și recunoaștere, precum și securitatea operațională.

„Armata noastră nu anunță fiecare proiectil lansat de Coreea de Nord”, a precizat oficialul.

Mai multe teste militare în ultimele săptămâni

Testele cu rachete de croazieră fac parte dintr-o serie mai amplă de exerciții militare desfășurate recent de Phenian. În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a testat mai multe tipuri de armament, de la drone de atac și torpile până la rachete hipersonice și arme cu fragmentație.

Spre deosebire de testele cu rachete balistice, cele cu rachete de croazieră nu fac obiectul sancțiunilor internaționale impuse Coreei de Nord pentru programul său balistic.