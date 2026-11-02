Cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor. Coreea de Nord respinge acuzațiile FBI privind atacul asupra Binance

Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a calificat declarațiile autorităților americane drept o „gravă provocare politică”.

Într-un comunicat difuzat marți de agenția de presă de stat KCNA, Kim Yo-jong a susținut că afirmațiile FBI reprezintă „o retorică absurdă, care nu aduce nimic nou”, făcând referire la acuzațiile anterioare ale Statelor Unite ale Americii privind implicarea hackerilor nord-coreeni în atacul informatic asupra platformei Bybit, din februarie 2025.

Oficialul nord-coreean a acuzat Washingtonul că încearcă să inducă în eroare opinia publică internațională și să atribuie Phenianului responsabilitatea pentru atacuri informatice produse în diferite părți ale lumii.

„Este o gravă provocare politică la adresa RPDC ca Statele Unite să inducă în eroare opinia publică internațională, prezentând lucrurile ca și cum toate infracțiunile cibernetice comise în diferite părți ale lumii ar fi opera noastră”, a declarat Kim Yo-jong, folosind abrevierea denumirii oficiale a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană.

Reacția Phenianului vine după ce FBI a atribuit Coreei de Nord responsabilitatea pentru atacul informatic asupra Binance, în urma căruia ar fi fost sustrase criptomonede în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

Atacul este considerat cel mai mare jaf din istoria pieței criptomonedelor.