FBI acuză hackerii nord-coreeni de furtul a 6,3 miliarde de dolari de la Binance. Cum încearcă să ascundă banii

Potrivit unui comunicat publicat oficial de Biroul Federal de Investigații, atacul a fost organizat de TraderTraitor, o grupare de hackeri asociată regimului de la Phenian, scrie Associated Press. Este prima atribuire oficială făcută de autoritățile americane după atacul asupra celei mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume. Până atunci, implicarea Coreei de Nord fusese indicată de specialiștii în securitate blockchain.

FBI: Aceiași hackeri au atacat și platforma Bybit

TraderTraitor este gruparea pe care anchetatorii americani o consideră responsabilă și pentru furtul a 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit, în 2025. În cazul Binance, hackerii au reușit să sustragă criptomonede în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari într-un timp extrem de scurt. Atacul este considerat cel mai mare furt de criptomonede înregistrat până acum, potrivit specialiștilor citați de Associated Press. FBI a anunțat că monitorizează mișcările activelor furate împreună cu Serviciul Secret al SUA și cu divizia de investigații penale a autorității fiscale americane. Anchetatorii au observat că hackerii convertesc o parte importantă a criptomonedelor sustrase în Ethereum, înainte de a încerca alte transferuri.

Lazarus is now linked to the biggest hack in crypto history🚨 The same group responsible for the $1.46 BILLION Bybit hack in February 2025 is now behind the $6.3 BILLION Binance exploit. I’m talking about North Korean Lazarus Group, specifically its TraderTraitor operation. Binance lost $6.3B across 10 different blockchains So how did this happen? the attackers allegedly compromised a DevOps engineer’s laptop, gaining access to an internal service environment that could be used to submit unauthorized withdrawals. One of the transactions contained 50 EIP-7702 authorizations, including a delegation affecting Binance’s hot wallet known as Binance 14. Wallet:

0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 EIP-7702 allows an Ethereum account to delegate execution to smart contract code. $3 BILLION has reportedly been frozen through intervention by stablecoin issuers and blockchain security participants. (48% of the estimated total)

But frozen doesn’t mean recovered. We will see, but the fight to recover the money is just beginning. — StarPlatinum (@StarPlatinum_) October 30, 2026

Cum încearcă hackerii să ascundă cele 6,3 miliarde de dolari

Autoritățile americane se așteaptă ca gruparea să folosească servicii financiare descentralizate, cunoscute sub numele de DeFi, și platforme care permit schimbarea rapidă a unei criptomonede în alta. Aceste operațiuni pot îngreuna identificarea traseului banilor, mai ales dacă sumele sunt împărțite și mutate succesiv între portofele digitale.

FBI a publicat o listă de adrese asociate activelor furate și a cerut platformelor de tranzacționare, firmelor de analiză blockchain și altor operatori să blocheze transferurile suspecte. Ari Redbord, director pentru politici publice la compania de analiză blockchain TRM Labs, estimează că procesul de ascundere a banilor s-ar putea întinde pe mai multe luni.

Potrivit acestuia, hackerii ar putea fragmenta sumele și le-ar putea transfera prin platforme mai mici, pentru a evita detectarea. Totuși, tranzacțiile efectuate pe blockchain pot fi urmărite, ceea ce le permite anchetatorilor să identifice traseul activelor și să încerce recuperarea lor.

Trump exprimă rezerve față de implicarea Coreei de Nord

Deși FBI a atribuit oficial atacul hackerilor nord-coreeni, președintele Donald Trump a avut o reacție mai rezervată. Întrebat sâmbătă seară despre incident, în timpul unei petreceri de Halloween organizate la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, Trump a declarat că autoritățile încă analizează cazul. „Nu știm dacă este Coreea de Nord”, a spus președintele american, adăugând că această implicare ar putea fi stabilită ulterior.

.@POTUS on the Binance hack: „We’re learning about it. We don’t know if it’s North Korea — but if it is, we’ll talk to North Korea about it.” https://t.co/TgiQ8Amwei — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 1, 2026

Declarația sa a venit după publicarea comunicatului FBI, care identifica explicit gruparea TraderTraitor. Între timp, Binance a anunțat că dispune de rezerve în criptomonedele afectate pentru a acoperi 95% din activele lipsă și a promis rambursarea integrală a clienților. Compania a început reluarea etapizată a retragerilor, în timp ce ancheta americană continuă și autoritățile încearcă să blocheze transferurile fondurilor furate.