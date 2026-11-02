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Cel mai mare crap din lume, cu o greutate record, a fost prins în Ungaria

Un pescar englez a doborât un nou record mondial cu cel mai mare crap comun prins vreodată într-un lac din Ungaria. Această captură, de 52 de kilograme, l-a umplut de o imensă mândrie și i-a adus aminte și de tatăl său, cu care pescuia în copilărie.
Cel mai mare crap din lume, cu o greutate record, a fost prins în Ungaria
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
02 nov. 2026, 13:54, Știri externe
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„Sunt absolut fără cuvinte. Cu greu pot să cred. Telefonul meu nu se mai oprește din sunat! Sunt doar un tip din Blackburn căruia îi place să pescuiască și acum sunt DEȚINĂTOR AL UNUI RECORD MONDIAL!”, a scris pe Instagram, englezul Ash Egarty, în vârstă de 32 de ani. În biografia sa, el este menționat ca „deținător al recordului mondial la pescuitul de crap”. A anticipat puțin, deoarece, deși greutatea a fost înregistrată, confirmarea oficială a acestei capturi istorice este încă în așteptare. Este doar o chestiune de zile, potrivit Le Figaro.

Între timp, evenimentul a stârnit agitație în lumea pescuitului, deoarece greutatea crapului comun este impresionantă: 52 kg. Recordul anterior, deținut din noiembrie 2018, era un crap oglindă poreclit „Big Girl” (Fata Mare), cu o greutate de 51,2 kg. Greutatea medie a unui crap comun este între 3 și 15 kg, în funcție de vârsta sa. Deși crapi cu o greutate cuprinsă între 30 și 40 kg sunt prinși ocazional, acest lucru rămâne extrem de rar.

Pescuit în apropiere de Lacul Balaton

Excursie de pescuit a avut loc pe un lac privat numit Euro Aqua, nu departe de Lacul Balaton, între Balatonederics și Nemesvita, Ungaria. Personalul lacului și revista Carp Collect’or au lăudat deja performanța. Ash Egarty a sosit miercuri, 28 octombrie, și a început prin a prinde câțiva  pești : cu cele șase lansete ale sale, a avut șase lansări perfecte. Era încântat. A postat pe rețelele sale de socializare: „ Aceasta este noaptea”. Simțea că ceva special urma să se întâmple.

După capturarea peștelui a fost copleșit de emoție: „ Dacă aș putea face un singur lucru chiar acum, ar fi să-l sun pe tatăl meu. Doar să-i aud vocea și să-i spun ce au realizat cei doi băieți ai lui.” Tatăl său, acum decedat, îl ducea mereu pe el și pe fratele său la pescuit ca.

Crapul, cântărit, fotografiat și eliberat în apă

După ce a cântărit crapul și a făcut mai multe fotografii, Ash Egarty l-a eliberat înapoi în apă. Captura este confirmată, dar recunoașterea oficială este încă în așteptare. Aceste tipuri de evenimente, atunci când au loc pe ape private, cu taxă, stârnesc întotdeauna dezbateri aprinse în rândul pasionaților de pescuit. Într-adevăr, Asociația Internațională a Peștilor Sportivi (IGFA) nu recunoaște întotdeauna recordurile obținute în astfel de condiții. Prin urmare, diplomația va fi necesară pentru a obține râvnita certificare.

Acest record vine la doar câteva zile după ce cel mai mare somn din lume a fost prins de un german în Polonia.

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