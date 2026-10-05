700 de kilograme de pește, descoperite într-o mașină abandonată în județul Constanța

Incidentul a avut loc în data de 3 octombrie 2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism înmatriculat în România. Șoferul nu a respectat indicațiile oamenilor legii, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea mașinii.

Autoturismul a fost identificat la scurt timp abandonat, în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor, în interior au fost găsite 33 de lăzi care conțineau aproximativ 700 de kilograme de pește.

Întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil, potrivit Gărzii de Coastă.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru documentarea unor posibile infracțiuni la regimul braconajului piscicol. La finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale.