Ministerul Adevărului din „1984”. Cum era rescris trecutul în lumea lui Orwell

Romanul „1984” de George Orwell, promovat în cadrul colecției „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, descrie una dintre cele mai cunoscute reprezentări literare ale manipulării informației. Povestea lui Winston Smith oferă o perspectivă asupra unei probleme care a căpătat noi dimensiuni odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale: posibilitatea de a fabrica dovezi aparent autentice și de a influența felul în care oamenii înțeleg realitatea.

În romanul „1984”, publicat în 1949, Winston Smith lucrează la Ministerul Adevărului, instituția însărcinată cu modificarea documentelor istorice și a informațiilor publice. Dacă Partidul face o predicție greșită, arhivele sunt corectate pentru ca autoritățile să pară infailibile. Dacă o persoană devine indezirabilă, numele și imaginea acesteia pot fi eliminate din documente. Ziarele sunt rescrise, fotografiile sunt modificate, iar dovezile versiunilor anterioare sunt distruse. Scopul nu este doar ascunderea unor informații incomode, ci crearea unei realități oficiale în care Partidul are întotdeauna dreptate.

În lumea imaginată de Orwell, falsificarea trecutului presupune o infrastructură birocratică uriașă, angajați specializați și controlul aproape complet al arhivelor. În prezent, anumite forme de manipulare vizuală și sonoră pot fi realizate cu instrumente digitale accesibile publicului. Totuși, diferența este fundamentală: un deepfake nu modifică automat documentele originale și nu șterge trecutul din toate arhivele. El poate însă introduce în spațiul public o versiune falsă a unui eveniment, suficient de credibilă pentru a produce confuzie înainte ca informația să fie verificată.

Cum funcționează un deepfake și de ce poate păcăli ochiul uman

Colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera reunește opere care au influențat modul în care înțelegem societatea modernă. „1984” rămâne relevant pentru cititorii interesați de tehnologie, deoarece explorează consecințele unei lumi în care informațiile pot fi modificate sistematic, iar oamenii ajung să se îndoiască de propriile observații.

Termenul deepfakeeste folosit pentru a descrie materiale audio, video sau vizuale manipulate ori generate cu ajutorul inteligenței artificiale astfel încât să prezinte în mod convingător persoane, acțiuni sau declarații care nu au existat în forma respectivă. Primele aplicații populare se bazau frecvent pe tehnici de învățare profundă care înlocuiau chipul unei persoane într-o înregistrare. Între timp, modelele generative au devenit capabile să creeze imagini și secvențe video pornind de la descrieri text, fotografii sau alte materiale de referință.

Un sistem de inteligență artificială învață din exemple tipare statistice privind trăsăturile feței, expresiile, mișcările, iluminarea sau caracteristicile vocii. În cazul videoclipurilor, tehnologia poate genera cadre noi sau poate modifica anumite elemente ale unei înregistrări existente. În cazul fotografiilor, modelele de difuzie și alte arhitecturi generative pot produce scene fotorealiste care nu au fost surprinse niciodată de o cameră.

Realismul nu este însă uniform. Calitatea depinde de modelul utilizat, de materialele de referință și de complexitatea scenei. Unele materiale prezintă încă erori de sincronizare, mișcări nefirești sau detalii incoerente, dar altele pot fi suficient de convingătoare pentru a induce în eroare chiar și persoane familiarizate cu tehnologia. De aceea, identificarea unui fals exclusiv prin observarea feței sau a mișcării buzelor devine tot mai nesigură.

Vocea unei persoane poate fi clonată. Cum funcționează fraudele cu inteligență artificială

Prin abonamentul la colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, cititorii pot descoperi volume esențiale ale literaturii universale, inclusiv „1984” de George Orwell. Oferta comunicată pentru colecție pornește de la 49,99 lei pentru primele două volume și continuă cu două volume lunar la 99,98 lei, cu posibilitatea întreruperii abonamentului. Romanul invită la reflecție asupra importanței adevărului într-o societate în care tehnologia poate fi utilizată atât pentru informare, cât și pentru manipulare.

Una dintre cele mai îngrijorătoare utilizări ale tehnologiei este clonarea vocii. Modelele moderne de sinteză vocală pot reproduce caracteristici precum timbrul, ritmul vorbirii și intonația unei persoane, folosind în anumite condiții mostre audio relativ scurte. Rezultatul poate fi o înregistrare în care o voce familiară rostește cuvinte pe care persoana reală nu le-a spus niciodată. Tehnologia are aplicații legitime în accesibilitate, producție audiovizuală și asistență digitală, dar poate fi exploatată și pentru fraudă.

O fraudă poate începe cu un apel telefonic în care o persoană aude vocea aparent autentică a unui membru al familiei. Interlocutorul pretinde că se află într-o situație de urgență și solicită transferul rapid al unei sume de bani. În alte situații, atacatorii pot imita vocea unui director pentru a convinge un angajat să autorizeze o plată. Eficiența înșelătoriei nu depinde doar de calitatea sunetului, ci și de presiunea emoțională, urgența artificială și încrederea acordată unei voci cunoscute.

Autoritățile de protecție a consumatorilor recomandă verificarea solicitărilor financiare printr-un canal independent. Dacă cineva pretinde că este o rudă și cere bani, apelarea numărului cunoscut al persoanei respective poate clarifica situația. O voce familiară nu mai reprezintă, singură, o dovadă suficientă a identității.

Fotografii ale unor evenimente care nu au avut loc niciodată

Generarea imaginilor cu inteligență artificială a introdus o nouă problemă în verificarea informațiilor. O fotografie poate prezenta o explozie, o manifestație, o întâlnire între personalități publice sau o catastrofă naturală care nu s-a produs. Spre deosebire de manipulările fotografice tradiționale, care presupuneau modificarea unui material existent, instrumentele generative pot crea de la zero o scenă credibilă.

Un exemplu cunoscut a apărut în mai 2023, când o imagine falsă care părea să prezinte o explozie în apropierea Pentagonului a circulat pe platformele sociale. Autoritățile au confirmat că nu avusese loc un asemenea incident. Imaginea a demonstrat cât de repede poate circula o informație vizuală falsă atunci când este distribuită fără verificarea originii.

Problema nu se limitează la evenimentele contemporane. Inteligența artificială poate genera și fotografii care imită stilul arhivelor istorice, inclusiv imagini alb-negru cu personaje, uniforme și clădiri din alte epoci. Dacă asemenea materiale sunt prezentate fără explicații, ele pot fi confundate cu documente autentice. Aici comparația cu Ministerul Adevărului devine deosebit de sugestivă: o imagine falsă poate influența memoria publică asupra unui eveniment, chiar dacă documentele istorice originale continuă să existe.

Videoclipurile deepfake și problema declarațiilor pe care nimeni nu le-a făcut

Materialele video manipulate pot fi folosite pentru a atribui unei persoane declarații false, pentru a crea aparența participării la un eveniment sau pentru a fabrica situații compromițătoare. Unele tehnici modifică doar chipul sau vocea într-o înregistrare autentică, în timp ce altele generează întreaga scenă. Pe măsură ce calitatea modelelor crește, diferențierea dintre un videoclip real și unul fabricat poate necesita verificări suplimentare.

Un caz documentat a avut loc în martie 2022, când a circulat un videoclip fals în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski părea să le ceară militarilor să depună armele. Materialul a fost identificat drept fals, iar autoritățile ucrainene au respins mesajul. Episodul a demonstrat cum tehnologia deepfake poate fi utilizată pentru a crea confuzie într-un context de conflict armat.

Există și un risc invers, studiat de cercetătorii în dezinformare: posibilitatea ca o persoană surprinsă într-o înregistrare autentică să susțină că materialul este generat artificial. Fenomenul este cunoscut sub numele de liar’s dividend, adică avantajul obținut de cei care pot invoca existența deepfake-urilor pentru a contesta dovezi reale. Într-o asemenea situație, problema nu mai este doar că oamenii pot crede falsuri, ci și că pot respinge înregistrări autentice.

Cum verifici dacă o fotografie sau un videoclip este autentic

Identificarea unui deepfake nu se poate baza pe un singur indiciu. Erorile vizuale, umbrele nefirești, mișcările neobișnuite sau sincronizarea imperfectă a buzelor pot ridica suspiciuni, dar absența acestor defecte nu demonstrează autenticitatea. În același timp, un videoclip real poate prezenta artefacte provocate de compresie, iluminare slabă sau probleme tehnice, fără să fi fost manipulat.

O verificare serioasă începe cu identificarea sursei originale și a contextului publicării. Căutarea inversă a imaginilor poate ajuta la descoperirea unor versiuni mai vechi sau a unor materiale reutilizate într-un context fals. Compararea cu relatările unor surse independente poate confirma dacă evenimentul prezentat a avut loc. Pentru materialele video, analiza cadrelor individuale, a metadatelor disponibile și a continuității înregistrării poate furniza indicii suplimentare.

Există și instrumente automate de detectare a conținutului generat artificial, însă rezultatele lor nu trebuie tratate ca verdicte definitive. Detectoarele pot produce atât rezultate fals pozitive, cât și fals negative, iar performanța lor se poate deteriora în fața unor tehnici noi de generare. Un rezultat care indică o probabilitate ridicată de manipulare trebuie interpretat împreună cu alte dovezi.

Semnăturile digitale și standardul C2PA. Poate fi demonstrată originea unei imagini?

O direcție importantă în combaterea dezinformării este dezvoltarea sistemelor care permit verificarea provenienței materialelor digitale. Standardul C2PA, asociat inițiativei Content Credentials, permite atașarea unor informații semnate criptografic despre originea și istoricul modificărilor unui fișier. În funcție de implementare, aceste informații pot indica dispozitivul sau aplicația utilizată și anumite operațiuni efectuate asupra materialului.

Sistemul nu reprezintă însă o garanție absolută a adevărului. O fotografie autentică poate fi însoțită de o descriere falsă, iar o imagine generată artificial poate circula fără metadate de proveniență. De asemenea, eliminarea sau absența unor asemenea informații nu dovedește automat că fișierul este falsificat. Standardele de proveniență oferă un instrument suplimentar de verificare, nu o soluție universală.

În Uniunea Europeană, Regulamentul privind inteligența artificială introduce și obligații de transparență pentru anumite categorii de conținut generat sau manipulat cu AI, inclusiv deepfake-uri. Aplicarea acestor obligații depinde de prevederile și termenele regulamentului, iar etichetarea nu elimină necesitatea verificării independente.

De ce lumea deepfake-urilor nu este identică cu universul lui George Orwell

În „1984”, Ministerul Adevărului funcționează într-un sistem politic care controlează arhivele, presa și accesul cetățenilor la informație. Odată ce documentele au fost modificate, oamenii nu mai dispun de mijloace independente pentru a verifica trecutul. În lumea contemporană, instrumentele de inteligență artificială pot fi utilizate de persoane, companii, instituții și organizații cu interese foarte diferite. Aceleași tehnologii pot servi creației artistice, educației, accesibilității sau manipulării.

De asemenea, internetul permite păstrarea unor copii independente, compararea surselor și investigarea materialelor suspecte. Organizațiile de fact-checking, jurnaliștii, cercetătorii și specialiștii în analiză digitală pot identifica falsuri și pot documenta modul în care acestea au fost distribuite. Aceste mecanisme nu funcționează perfect, dar reprezintă o diferență esențială față de monopolul informațional descris de Orwell.

Adevărata provocare a inteligenței artificiale nu este că ar fi creat deja un Minister al Adevărului digital, ci că a redus dificultatea producerii unor dovezi vizuale și sonore false. În trecut, o fotografie sau o înregistrare video era adesea percepută ca o confirmare puternică a unui eveniment. Astăzi, asemenea materiale trebuie evaluate în funcție de proveniență, context și posibilitatea verificării independente.

George Orwell a imaginat o societate în care puterea încerca să stabilească nu doar ce trebuie să creadă oamenii, ci și ce anume s-a întâmplat în trecut. Deepfake-urile nu oferă nimănui controlul absolut asupra istoriei, dar demonstrează cât de vulnerabilă poate deveni percepția publică atunci când imaginile și vocile pot fi fabricate convingător. Într-o lume în care tehnologia poate produce aproape orice aparență, capacitatea de a verifica informațiile devine la fel de importantă ca libertatea de a le accesa.