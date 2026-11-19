Acesta a susținut că procedura nu era finalizată în proporție de 90%, așa cum s-ar fi afirmat anterior în spațiul public, iar documentul legislativ preluat de noua conducere prezenta probleme majore de redactare.

Claudiu Ilișanu, numit în funcția de director general al ANAR recent, a declarat că a stabilit urgentarea proiectului în urma unei discuții cu ministrul Mediului, Natalia Intotero.

„În cursul zilei de vineri, după o discuție aplicată cu doamna ministru al mediului Natalia Intotero, am decis ca și prioritate zero procedura de intrare în legalitate a radarului balastierilor”, a afirmat Ilișanu.

Noul director general contestă stadiul proiectului: „În niciun caz nu era gata această procedură 90%”

Șeful Apelor Române a explicat că, imediat după preluarea responsabilității pentru proiect, a convocat membrii comisiei însărcinate cu implementarea aplicației.

„Începând cu luni dimineața, la prima oră m-am întâlnit cu membrii Comisiei de Implementare al proiectului și al aplicației, unde am stabilit procedura rapidă de demarare al proiectului de hotărâre de guvern”, a declarat acesta.

Ilișanu a respins informațiile potrivit cărora procedura necesară funcționării sistemului ar fi fost aproape finalizată.

„În niciun caz, luni dimineața, când am preluat eu subiectul ăsta, nu era gata această procedură 90% așa cum s-a vehiculat în spațiu public”, a susținut directorul general.

Potrivit acestuia, echipa a identificat un proiect preliminar de hotărâre de Guvern, însă documentul ar fi necesitat modificări substanțiale.

„În schimb am găsit un draft de proiect de hotărâre care din punctul nostru de vedere, 90% din acel draft nu corespundea tehnicii legislative”, a precizat Ilișanu.

Proiectul de hotărâre de Guvern a fost refăcut și pus în transparență

Pentru remedierea problemelor identificate, conducerea ANAR și Ministerul Mediului au constituit un grup comun de lucru.

„Atunci am creionat împreună cu doamna ministru un grup de lucru format între membrii Comisiei din cadrul ANAR și alături de colegii din cadrul Ministerului Mediului și am început refacerea proiectului de hotărâre de guvern, însoțit de nota de fundamentare”, a explicat Ilișanu.

Directorul general a susținut că documentul a fost finalizat după o perioadă de lucru intens și publicat pentru consultare.

„Iar în timp ce vorbim, tocmai s-a postat și pe site-ul Ministerului, a intrat în transparență”, a anunțat acesta.

Publicarea proiectului reprezintă o etapă procedurală și nu echivalează cu adoptarea hotărârii de Guvern sau cu intrarea în funcțiune a aplicației.

Urmează consultări cu instituțiile avizatoare

Potrivit directorului ANAR, proiectul urmează să fie transmis instituțiilor avizatoare în termen de zece zile.

Printre instituțiile nominalizate în cadrul conferinței se numără Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), ministerele responsabile de dezvoltare, transporturi, economie și digitalizare, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției.

În această perioadă, persoanele fizice, instituțiile și organizațiile interesate sunt invitate să consulte proiectul publicat pe site-ul Ministerului Mediului și să transmită propuneri sau observații.

Aplicația „Radarul balastierelor” va fi prezentată într-o conferință de presă ulterioară

Claudiu Ilișanu a anunțat că, după demararea procedurii de reglementare, va fi organizată o nouă conferință de presă, în cadrul căreia autoritățile vor prezenta aplicația și vor oferi explicații tehnice.

„După demararea procedurii de intrare în legalitate, o să mai organizăm o conferință de presă unde o să prezentăm și aplicația privind radarul balastierilor și acolo o să răspundem și la mai multe întrebări tehnice”, a declarat directorul general al Apelor Române.