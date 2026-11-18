Comunitatea din Gostinu cere instituțiilor care administrează terenul și drumul de acces să găsească o soluție comună pentru redeschiderea plajei de pe Dunăre. Inițiatorul demersului civic solicită sprijinul ministrului Natalia Intotero și cere autorităților răspunsuri oficiale și un calendar pentru rezolvarea situației.

Adrian Dinu, inițiatorul campaniei „Redeschiderea Plajei Gostinu în condiții optime și de siguranță”, solicită public Administrației Naționale „Apele Române”, Direcției Silvice și Consiliului Județean Giurgiu să își clarifice responsabilitățile și să identifice o soluție legală pentru redeschiderea zonei.

„Nu cerem privilegii, nu cerem încălcarea legii și nu căutăm confruntări instituționale. Cerem transparență, responsabilitate și o soluție legală”, transmite acesta.

Demersul a fost lansat la 15 iulie 2026 și a pornit, potrivit inițiatorului, de la „dorința legitimă de a reda comunității locale și miilor de cetățeni care au frecventat această zonă posibilitatea de a beneficia de un spațiu de agrement amenajat, sigur și reglementat legal”.

Comunitatea îi cere ministrului Natalia Intotero să faciliteze dialogul dintre instituții

În paralel, Adrian Dinu i-a adresat o solicitare ministrului Mediului, Natalia Intotero, căreia îi cere sprijin pentru organizarea unei discuții între instituțiile responsabile.

„Vă solicităm respectuos sprijinul pentru facilitarea unui dialog instituțional între autoritățile și instituțiile competente, în vederea identificării unei soluții concrete”, se arată în scrisoare.

Printre obiectivele enumerate se numără clarificarea situației juridice și administrative a terenului și a drumului de acces, identificarea unei formule legale prin care plaja să poată fi amenajată și administrată în interes public, asigurarea accesului public și crearea condițiilor pentru desfășurarea activităților turistice și comerciale autorizate.

„Nu solicităm favoruri și nici derogări de la lege. Ne dorim ca instituțiile statului să colaboreze pentru a găsi o soluție legală și durabilă, în interesul comunității”, afirmă inițiatorul.

Acesta susține că redeschiderea plajei ar putea aduce „dezvoltare economică locală, locuri de muncă, oportunități pentru micii antreprenori și valorificarea potențialului turistic al Dunării”.

Terenul este administrat de Apele Române, iar drumul de acces de Direcția Silvică

Solicitările vin după mai multe discuții cu reprezentanții administrației publice. Adrian Dinu spune că a participat la o întâlnire de aproximativ 45 de minute la Instituția Prefectului – Județul Giurgiu, la care au fost prezenți prefectul Ion Ghimpeteanu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, directorul Direcției Silvice și primarul comunei Gostinu.

În cadrul discuțiilor a fost analizată inclusiv posibilitatea transferării terenului din administrarea Romsilva către Consiliul Județean Giurgiu, urmată de identificarea unei modalități legale de concesionare și administrare, în colaborare cu instituțiile competente, inclusiv Apele Române.

Ulterior, reprezentanții Prefecturii au comunicat că terenul se află în administrarea Apelor Române, iar drumul de acces este în responsabilitatea Direcției Silvice. Instituția Prefectului ar putea sprijini demersurile doar în limitele competențelor legale.

„Această situație evidențiază faptul că problema nu poate fi rezolvată de o singură instituție, fiind necesară o colaborare interinstituțională”, se arată în solicitarea trimisă ministrului.

Inițiatorul cere Apelor Române să comunice „situația juridică și administrativă a terenului și condițiile în care acesta ar putea fi pus la dispoziție pentru amenajarea unei zone de agrement autorizate”.

Direcției Silvice îi solicită să clarifice „regimul drumului de acces, motivele restricțiilor existente și posibilitățile legale de asigurare a accesului către zonă”.

Consiliului Județean Giurgiu îi cere să precizeze dacă există disponibilitate pentru implicarea într-un proiect de valorificare turistică și de agrement a zonei Gostinu.

„Solicităm instituțiilor implicate să comunice care sunt pașii administrativi necesari, responsabilitățile fiecărei instituții și un calendar realist pentru analizarea și soluționarea acestei situații”, transmite Adrian Dinu.

„Plaja Gostinu nu trebuie privită ca o problemă, ci ca o oportunitate”

Dinu arată că zona a fost frecventată de turiști și localnici timp de mulți ani, iar în ultimii aproximativ zece ani au funcționat acolo terase și puncte comerciale. Plaja nu a beneficiat însă de o amenajare și o organizare oficială care să permită desfășurarea activităților turistice în condiții corespunzătoare.

„Considerăm că Plaja Gostinu nu trebuie privită ca o problemă, ci ca o oportunitate de dezvoltare turistică, economică și socială pentru întreaga zonă”, susține acesta.

Într-un mesaj adresat prefectului, Adrian Dinu a solicitat și facilitarea unei întâlniri comune cu reprezentanții Apelor Române și ai Direcției Silvice, eventual cu participarea Consiliului Județean.

„Nu vă solicit să vă asumați responsabilități care nu vă aparțin, ci doar să ne ajutați să aducem la aceeași masă instituțiile care pot decide”, a transmis acesta.

Inițiatorul spune că demersul nu este îndreptat împotriva unei instituții sau a unei persoane, ci urmărește identificarea unei soluții în interesul comunității.

„Credem că o zonă cu potențial turistic atât de important nu trebuie să rămână blocată între atribuții administrative și proceduri instituționale, fără ca publicul să cunoască perspectivele reale de rezolvare”, afirmă Adrian Dinu.

Acesta anunță că va continua să solicite răspunsuri oficiale și să urmărească etapele demersului civic. „Plaja Gostinu merită o șansă!”, se arată în mesajul transmis.