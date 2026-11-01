„Manosfera”, comunitățile online care îi atrag pe tineri și le afectează sănătatea. Avertismentul unui nou raport

Din ce în ce mai mulți băieți care se simt neînțeleși sau ignorați de societate caută în mediul online un loc în care să simtă că aparțin unui grup.

Unii ajung în comunități din „manosferă”, unde membrii vorbesc despre o așa-numită criză a masculinității și susțin că feminismul i-a dezavantajat în mod sistematic pe bărbați.

„Manosfera le oferă băieților și tinerilor un sentiment de apartenență, o identitate și o explicație pentru motivul din care viața pare dificilă”, a declarat Sarah Hawkes, cofondatoare a grupului de reflecție Global 50/50 și coautoare a raportului.

Totuși, acest sentiment de apartenență poate avea un preț. Iar cei care îl plătesc nu sunt din primul moment conștienți de repercursiuni.

„Manosfera” este o rețea informală de comunități online care susțin că discută despre dificultățile cu care se confruntă bărbații, dar care ajung adesea să dea vina pe femei și pe feminism.

Potrivit raportului din The Lancet, aceste comunități pot afecta sănătatea, iar problema nu a primit până acum suficientă atenție. Autorii susțin că este nevoie de politici sociale și economice și de o abordare mult mai bine gândită.

Printre efectele negative asupra băieților și bărbaților, femeilor și fetelor, dar și asupra societății în ansamblu, se numără izolarea socială, reticența de a cere ajutor pentru problemele de sănătate mintală și violența bazată pe gen.

Pentru a reduce toate aceste riscuri, autorii afirmă că trebuie abordate condițiile sociale și economice, interesele comerciale și normele sociale care fac „manosfera” atractivă.

Printre măsurile propuse se numără combaterea nesiguranței economice prin politici de ocupare a forței de muncă și de protecție socială, încurajarea băieților să revină în sistemul educațional și îmbunătățirea accesului tinerilor la servicii de sănătate mintală și la alte forme de sprijin.

Raportul semnalează că simpla moderare a conținutului online nu este suficientă.

Restricționarea materialelor din „manosferă” nu rezolvă problemele neacoperite care îi fac pe tineri să fie atrași de mesajele acestor comunități.

„Trebuie să le oferim băieților ceva mai bun, nu doar să le spunem ce anume să evite”, a afirmat Hawkes.

Raportul prezintă și alte dificultăți cu care se confruntă băieții și bărbații. Băieții se îndepărtează tot mai mult de sistemele educaționale, în timp ce bărbații sunt suprareprezentați în statisticile privind sinuciderile și ratele de încarcerare.

În domeniul sănătății și al asistenței sociale, băieții și bărbații, în special cei afectați de marginalizare din motive sociale și structurale, au mai multe nevoi care nu sunt acoperite.

Politicile, sistemele și serviciile existente nu reușesc să răspundă corect acestor probleme.

Autorii menționează că „manosfera”, cunoscută și drept spațiul online al bărbaților, funcționează pe baza unor ierarhii ale masculinității, „bazate, în principal, pe atractivitatea fizică și pe statutul socioeconomic”.

Imaginile idealizate ale corpului masculin sunt răspândite pe internet. Acestea prezintă bărbați cu un procent scăzut de grăsime corporală, mușchi bine dezvoltați și trăsături foarte masculine.

Astfel de reprezentări au fost asociate cu efecte negative asupra sănătății mintale, precum nemulțumirea față de propriul corp și suferința psihologică.