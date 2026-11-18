Cutremurul din România a fost unul dintre subiectele dimineții în presa internațională. Numeroase publicații au scris despre cutremurul din Vrancea. Subiectul a fost relatat pe larg în presa internațională, în special în țările vecine României și în publicațiile globale care monitorizează activitatea seismică din Europa și din întreaga lume.

Ucrainenii și moldovenii au fost printre primii care au abordat subiectul, mai ales că seismul s-a simțit și la ei. Agenția moldoveană Moldpres a spus că România s-a confruntat cu cel mai mare cutremur din ultimii ani. De asemenea, publicația ucraineană The Kyiv Independent a constatat că seismul a fost simțit în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev și Odesa. Potrivit relatărilor, locuitorii de la etajele superioare ale blocurilor s-au trezit peste noapte din cauza mișcării, unii dintre ei crezând că este un nou atac aerian al rușilor.

Cutremurul din România în presa europeană

Portalurile internaționale au evidențiat faptul că sistemul automat de alertare Google a trimis notificări pe telefoane în 17 țări europene, estimând o magnitudine inițială de 6,5. Alte platforme precum Ground News au preluat datele Institutului American de Geofizică și ale Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Jurnaliștii din Bulgaria, Serbia, Turcia, Grecia și Polonia au relatat și ei despre seism, menționând că vibrațiile au fost percepute la mare distanță de epicentru. Publicațiile străine au preluat comunicatele oficiale ale instituțiilor românești. Au fost prezentate informațiile oferite de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și de INFP.

Cutremurul din România a ajuns în Australia

Subiectul a ajuns tocmai până în colțul opus al planetei. Publicația australiană News a scris inițial despre un cutremur cu magnitudinea 6,5. Ulterior, jurnaliștii australieni au revenit și au prezentat informațiile actualizate despre cutremurul din România. De asemenea, australienii au descris zona seismică Vrancea.

„Situată în zona de curbură a Carpaților Orientali, regiunea Vrancea este una dintre cele mai active zone seismice din Europa, fiind cunoscută pentru producerea de cutremure de mare adâncime”, au scris australienii de la News.

Concluzia străinilor a fost că, în ciuda magnitudinii ridicate și a panicii create, nu au fost înregistrate pagube importante. Bilanțul provizoriu arată că sunt doar câteva persoane rănite ușor și mai multe cazuri de atacuri de panică.