Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizați marți de dispariția unei minor de 12 ani, din Timișoara, judeţul Timiş.

Vulc Dumitru Mihai ar fi plecat din grupul cu care se deplasa spre Școala Generală nr. 6, într-o direcție necunoscută.

Băiatul are o înălțime de 1.50 m, 40 kg. și este tuns scurt, cu păr șaten.

La momentul dispariției, copilul era îmbăcat cu o geacă cu inserții albastre-negre, pantaloni gri, adidasi negri, purtând și un ghiozdan de culoare neagră.

Autoritățile cer oricui poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută să apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.