Incidentul a avut loc pe 1 octombrie. Aflat într-un mijloc de transport în comun din Capitală, bărbatul ar fi profitat de situație și a atins-o pe fata de 17 ani pe genunchi.

Fata s-a retras și a țipat după ajutor.

„În momentul în care minora a început să strige după ajutor, mai mulți cetățeni aflați în mijlocul de transport în comun au intervenit în sprijinul acesteia, determinând întreruperea comportamentului agresorului”, au transmis autoritățile.

Cine a sunat la 112

Cel care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar tatăl fetei de 17 ani. Acesta le-a comunicat autorităților că fiica sa ar fi fost agresată sexual în aceeași zi.

O lună și jumătate mai târziu, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere la audieri.

Măsuri preventive

Procurorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar, mai apoi, pentru 30 de zile.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, au mai declarat autoritățile.