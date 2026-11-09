Russell Brand riscă ani grei de închisoare. Actorul revine în fața judecătorilor pentru sentință

Sentința va fi pronunțată la Tribunalul Southwark, după ce judecătorul va analiza declarațiile victimelor privind impactul faptelor asupra acestora, precum și argumentele avocaților, notează Sky News.

Fapta de viol se pedepsește cu închisoare de la 4 la 19 ani, în timp ce pentru agresiune sexuală pedepsele pot varia de la muncă în folosul comunității până la 10 ani de detenție, conform legislației britanice.

Verdictul de vinovăție

Russell Brand a fost găsit vinovat joia trecută de violarea unei admiratoare în locuința sa, în 2009, și de comiterea a trei agresiuni sexuale în perioada 2004-2009, fiind în schimb achitat pentru alte două acuzații de viol și o tentativă de agresiune indecentă.

Actorul a negat constant acuzațiile, susținând că toate relațiile sexuale au fost consensuale în contextul stilului său de viață libertin din perioada de glorie.

Faptele sale au fost expuse inițial într-o investigație jurnalistică comună realizată în 2023 de Channel 4 și publicațiile The Times/Sunday Times.

Noi anchete ale poliției și reacții la nivel guvernamental

Poliția Metropolitană investighează în prezent alte două acuzații de viol împotriva lui Brand. Comisarul Mark Rowley a declarat că autoritățile se pregătesc pentru posibilitatea ca „foarte, foarte multe” alte victime să se prezinte pentru a face dezvăluiri.

Procesul a redeschis dezbaterile privind abuzurile din industria media. Secretara pentru Cultură, Lisa Nandy, a declarat că instituțiile media trebuie să adopte măsuri mai ferme pentru protejarea angajaților tineri.

„Avem nevoie de mecanisme mult mai solide pentru a proteja femeile – precum cele care au avut curajul să iasă în față în cazul Russell Brand și pentru a ne asigura că acestea sunt protejate și tratate cu seriozitate”, a spus secretara.