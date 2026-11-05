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Comediantul și actorul Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale de o instanță din Marea Britanie. Riscă să ajungă la închisoare

Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat joi, de o instanță din Londra, de viol și agresiuni sexuale. Acesta a fost avertizat că riscă să ajungă la închisoare.
Comediantul și actorul Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale de o instanță din Marea Britanie. Riscă să ajungă la închisoare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
05 nov. 2026, 16:35, Știri externe
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Brand, cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, a negat acuzațiile, potrivit Reuters.

Actorul a susținut că incidentele fie au fost consensuale, fie au fost reinterpretate sau reimaginate.

Procurorii l-au descris pe actorul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filmele „Get Him to the Greek” și „Arthur”, drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

Acesta a fost condamnat la Southwark Crown Court din Londra pentru un capăt de acuzare de viol și trei de agresiune sexuală.

Brand a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și una de tentativă de agresiune sexuală prin atingere indecentă.

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