Comediantul și actorul Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale de o instanță din Marea Britanie. Riscă să ajungă la închisoare

Brand, cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, a negat acuzațiile, potrivit Reuters.

Actorul a susținut că incidentele fie au fost consensuale, fie au fost reinterpretate sau reimaginate.

Procurorii l-au descris pe actorul în vârstă de 51 de ani, care a jucat în filmele „Get Him to the Greek” și „Arthur”, drept un prădător sexual lipsit de scrupule.

Acesta a fost condamnat la Southwark Crown Court din Londra pentru un capăt de acuzare de viol și trei de agresiune sexuală.

Brand a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și una de tentativă de agresiune sexuală prin atingere indecentă.