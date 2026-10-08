Noul vecin al lui George Clooney: un fundaș de 30 de milioane, venit de la Chelsea

„Cel mai mult mă amuză că pot să iau barca și să trec pe lângă vila lui George Clooney, acum suntem vecini”, a declarat Chalobah într-un interviu pentru Daily Mail.

Jucătorul a ajuns în Italia acum câteva săptămâni și pare să se fi acomodat foarte bine. Își petrece timpul liber făcând plimbări cu barca și înotând în apele lacului. Într-una dintre aceste ieșiri a descoperit cine îi este vecin.

Vila lui Clooney de la Laglio

Actorul american a cumpărat Villa Oleandra în 2002, de la familia Heinz, potrivit portalului imobiliar Immobiliare.it. Proprietatea se află la Laglio, un mic sat de pe malul lacului, la câțiva kilometri de orașul Como. Clooney petrece aici verile cu familia.

În ultimii ani au circulat de mai multe ori zvonuri că vila ar fi de vânzare, pentru circa 100 de milioane de dolari. În aprilie 2025, Clooney le-a dezmințit prin purtătorul său de cuvânt: „Prima dată am auzit de asta când a apărut știrea în Page Six. Toată lumea a preluat-o, dar nu e adevărat”.

„Totul e frumos aici”

Vecinătatea cu Clooney este doar un bonus.

Chalobah apreciază peisajele, mâncarea și moda italiană, pasiunea sa. „Aici totul e frumos, de la designul echipamentelor noastre până la magazinele din oraș. Apoi mâncarea, o iubesc. Și ești pe malul unui lac superb, vă recomand să mergeți acolo”, le-a spus el urmăritorilor de pe Instagram.

Un transfer de peste 30 de milioane

Chalobah, în vârstă de 27 de ani, a semnat cu Como pe 9 august, până în 2031. Suma de transfer a fost de 25,7 milioane de lire sterline, plus 5,1 milioane în bonusuri, potrivit cotidianului Irish News. La Como îl regăsește pe Cesc Fabregas, fost mijlocaș al lui Chelsea, devenit antrenor. Clubul joacă în acest sezon pentru prima dată în Liga Campionilor.

„Este un proiect ambițios, în creștere, iar să lucrez din nou cu Cesc Fabregas este cu adevărat special”, a declarat Chalobah la semnare.

Născut în Sierra Leone, fotbalistul a intrat la academia lui Chelsea la nouă ani. A strâns 151 de meciuri pentru londonezi și a câștigat două Cupe Mondiale ale Cluburilor, Cupa Angliei și Conference League. A fost convocat la naționala Angliei pentru Campionatul Mondial din această vară, ca înlocuitor al accidentatului Tino Livramento. Fratele său mai mare, Nathaniel Chalobah, este și el fotbalist.