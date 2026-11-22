O movilă artificială situată în apropierea ruinelor cetății Troia prezintă caracteristici care corespund unor descrieri transmise din Antichitate.

Descoperire arheologică la aproximativ 10 kilometri de Troia

Cercetătorii turci au identificat o structură funerară care ar putea reprezenta primul loc de înmormântare atribuit legendarului războinic grec Ajax, cunoscut pentru forța și curajul său în confruntările descrise în epopeile antice.

Potrivit publicației People, descoperirea a fost prezentată într-un studiu realizat de Fecri Polat, arheolog la Muzeul Troiei din Çanakkale, și publicat în revista de specialitate TRMuseum.

Situl, denumit Işildaktepe Alti, se află la aproximativ zece kilometri nord-vest de vechea cetate Troia, în apropierea fostului oraș Rhoiteion.

Zona a fost asociată de mai mulți autori greci și romani cu presupusul mormânt al lui Ajax, unul dintre războinicii care, potrivit tradiției mitologice, au luptat alături de Ahile și Ulise.

Ce au descoperit arheologii în interiorul movilei

Inițial, Fecri Polat și colegul său Rüstem Aslan au considerat că situl ar putea reprezenta rămășițele unei așezări preistorice din Epoca Cuprului sau chiar dintr-o perioadă mai veche.

Ipoteza a fost reevaluată după săpăturile organizate în octombrie 2024, în urma deteriorării zonei provocate de furtuni și de valurile mării.

Arheologii au descoperit șiruri de pietre fixate cu lut și acoperite cu un strat de argilă verde, aparent destinat stabilizării construcției și împiedicării alunecării pământului spre mare.

Sub aceste structuri au fost identificate fragmente ceramice, greutăți pentru fusuri folosite la tors, o unealtă ascuțită realizată din os și bucăți provenite din vase mari de depozitare.

Modul de amenajare sugerează că movila a fost construită intenționat, posibil ca tumul funerar, și nu reprezintă doar rămășițele unei așezări.

Ar putea fi mormântul lui Ajax? Cercetătorii cer prudență

Poziționarea sitului în apropierea mării și asemănările cu descrierile istorice ale presupusului loc de înmormântare constituie principalele argumente ale cercetătorilor.

Totuși, nu există deocamdată dovezi care să confirme că structura adăpostește rămășițele lui Ajax.

Arheologii nu au descoperit nicio inscripție care să identifice războinicul, iar partea centrală a movilei necesită investigații suplimentare.

Ajax este una dintre figurile importante ale mitologiei grecești, fiind prezentat drept un luptător de temut în timpul asediului Troiei, alături de personaje precum Ahile și Ulise.

Eventuala identificare a unui monument funerar asociat acestuia ar putea contribui la înțelegerea modului în care tradițiile despre eroii Războiului Troian au fost păstrate și reflectate în peisajul arheologic al regiunii.

Deocamdată, descoperirea rămâne o ipoteză arheologică, iar cercetările viitoare vor trebui să stabilească natura exactă și vechimea monumentului.