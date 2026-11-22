Mădălina Ghenea a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, difuzată de postul italian Canale 5.

Vedeta a vorbit despre fiica sa, Charlotte, pe care o crește singură, dar și despre lupta cu boala cu care se confruntă și care i-a schimbat viața. Românca a făcut dezvăluiri și despre problema provocată de o altă femeie.

Timp de nouă ani, Ghenea a fost hărțuită de o femeie care i-a afectat atât viața personală, cât și cariera.

În cadrul interviului, actrița a mai vorbit despre copilăria sa, despre modelul de familie și despre țara preferată. Continuarea pe Mediafax Italia.