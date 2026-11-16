Iubirile campionului. Ce dezvăluie Valentino Rossi în autobiografie despre femeile din viața lui

„Sunt la Londra, parcă e noiembrie, e o vreme oribilă, un frig crunt”. Valentino Rossi îi spunea asta la telefon iubitei sale de atunci, actrița Martina Stella, în timp ce era, de fapt, la Ibiza. Episodul apare în autobiografia „La mia storia”, din care Gazzetta dello Sport a prezentat capitolele despre femeile din viața campionului.

Minciuna care a pus capăt relației

Era 2002, iar Martina Stella tocmai avusese succes cu filmul „L’ultimo bacio”. „Blondă, frumoasă, celebră”, o descrie Rossi. Cei doi s-au cunoscut printr-un brand pentru care făceau amândoi reclamă, iar relația a durat doar câteva luni. Actrița avea să spună mai târziu pentru Corriere della Sera că a fost „o poveste foarte scurtă, de copii”.

Vara, ea a propus o vacanță în Sardinia. El voia să se întoarcă la Ibiza cu prietenii, așa că a inventat o ședință foto urgentă la Londra, în plin august. Martina s-a oferit să-l însoțească, dar Rossi a convins-o să meargă la mare. Apoi a plecat în Baleare cu prietenii lui dintotdeauna, Uccio și Ivan. Când ea l-a sunat, a continuat să mintă, până când actrița l-a pus la punct: un prieten de-al ei tocmai îl văzuse pe aeroportul din Ibiza. Răspunsul ei, redat în carte, a fost plin de înjurături.

La întoarcere, Martina a venit să lămurească lucrurile, dar nu mai era nimic de salvat. A doua zi, mama ei a venit s-o ia cu un Volkswagen Beetle, sub un pod de autostradă. Fata plângea, iar mama l-a certat dur. „Chiar o figură urâtă, ce să zic”, recunoaște campionul.

„Refuzul” Elisabettei Canalis

Cu Elisabetta Canalis nu a existat nicio relație. În vara lui 2007, presa scria că Rossi și prezentatoarea sunt împreună pe un iaht în Sardinia, deși el era acasă. A încercat totuși s-o cucerească: a mers la Los Angeles, la invitația ei, dar a petrecut mult timp cu prietenii ei americani, pe care i-a găsit plictisitori, înainte să primească refuzul.

Femeia care i-a schimbat viața

Totul s-a schimbat odată cu Francesca Sofia Novello. În prima noapte petrecută împreună, în ianuarie 2017, Rossi a urcat cu un Audi pe o pârtie de schi ca să-i arate stelele. La coborâre a pierdut controlul, iar mașina a sărit patru metri și jumătate în pădure, la două și jumătate noaptea. „M-am gândit: aici murim”, scrie el. I-a salvat un ratrac.

Cei doi au acum două fetițe, Giulietta și Gabriella. Rossi, căruia îi era greu să spună „te iubesc”, spune că a învățat să aibă încredere și că își ține gelozia în frâu. Cartea începe cu o dedicație: „Femeilor din viața mea. Stefania, Francesca, Giulietta și Gabriella”. Stefania este mama campionului.