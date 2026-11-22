La nunta lui Miley Cyrus cu muzicianul Maxx Morando au participat membri ai familiei artistei, printre care mama sa, Tish Cyrus, și sora ei, Noah Cyrus, potrivit People. Evenimentul nu a fost anunțat public înainte de desfășurare.

Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani, și Maxx Morando, în vârstă de 28 de ani, au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2021, la o petrecere organizată în timpul Săptămânii Modei din Los Angeles. Maxx Morando este muzician și face parte din trupa Liily.

Relația lor a devenit treptat mai vizibilă, cei doi apărând împreună la evenimente publice și în fotografii publicate pe rețelele sociale. În decembrie 2025, Miley Cyrus a confirmat logodna, după ce a fost fotografiată purtând un inel cu diamant.

Este a doua căsătorie pentru Miley Cyrus. Artista s-a căsătorit în decembrie 2018 cu actorul australian Liam Hemsworth, după o relație de mai mulți ani. Căsătoria s-a încheiat în 2019, iar divorțul a fost finalizat în 2020.

Artista a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului principal din serialul Disney „Hannah Montana”, iar ulterior și-a construit o carieră muzicală de succes, cu hituri precum „Wrecking Ball”, „Flowers” și „The Climb”.