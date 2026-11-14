Ilie Bolojan, emoționat la nunta fiicei sale. Mesajul transmis de fostul premier după ce Lucia Maria s-a căsătorit cu Daniel Bota

Fostul premier al României, Ilie Bolojan, a avut sâmbătă o primă reacție după ce fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, în cadrul unei ceremonii organizate la Oradea.

Întrebat ce sfat i-a oferit fiicei sale în ziua nunții, fostul premier a vorbit despre bucuria pe care o simte orice părinte atunci când copiii săi își întemeiază o familie.

„Toți ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și, pentru mine, e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan a spus „da” în fața altarului

Lucia Maria Bolojan, de profesie arhitectă, s-a căsătorit cu Daniel Bota, originar din zona Munților Apuseni. Cei doi au fost colegi de liceu și au o relație de lungă durată.

Cununia religioasă a avut loc la Biserica cu Lună din Oradea, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din oraș. După ceremonie, mirii și invitații au mers la sala de evenimente Palazzo Grand Hall, unde a fost organizată petrecerea de nuntă.

După cununia civilă, alaiul nuntașilor a traversat centrul Oradei. Invitații au fost surprinși în timp ce mergeau pe jos prin oraș, îmbrăcați în ținute elegante, de ceremonie.

La eveniment au participat și mai mulți reprezentanți ai Partidului Național Liberal, printre care primarul Oradei, Florin Birta.

Sursa video: ebihoreanul.ro