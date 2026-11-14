Alaiul de nuntă al fiicei lui Ilie Bolojan a defilat prin centrul Oradei. Florin Birta și mai mulți lideri PNL, printre invitați

După cununia civilă, Lucia Maria Bolojan, fiica lui Ilie Bolojan, și Daniel Bota au pornit alături de invitați prin centrul orașului Oradea, în drum spre biserică. Alaiul de nuntă a atras privirile trecătorilor, iar participanții au purtat ținute elegante de ceremonie, potrivit imaginilor publicate de Gândul. La eveniment sunt prezenți și mai mulți membri importanți ai PNL, printre care primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

Imaginile surprinse în centrul orașului îi arată pe nuntași ieșind din zona Primăriei Oradea și traversând spațiul pietonal din fața clădirii. Invitații au mers pe străzile din centrul municipiului, au zâmbit și s-au bucurat de evenimentul din familia fostului premier.

În alai se observă mai multe grupuri de participanți care se îndreaptă spre biserică, pe lângă clădirile cu arcade și sediile bancare din zonă. Mulți dintre aceștia au purtat buchete de flori și accesorii specifice unei ceremonii de nuntă, iar trecătorii au urmărit desfășurarea evenimentului.

Bărbații au ales costume clasice, paltoane negre sau sacouri elegante, unele completate de papioane. Invitatele au purtat rochii lungi de seară, în nuanțe de vișiniu, negru, bleu și albastru royal, alături de sacouri așezate pe umeri, cape din blană și poșete-plic.

Printre nuntași se află și familii cu copii, dar și persoane în vârstă, însoțite de tineri îmbrăcați în ținute de ceremonie. Unii dintre invitați au avut cocarde albe prinse la rever.

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, se căsătorește astăzi, 14 noiembrie, cu Daniel Bota. Petrecerea este organizată într-un local de lux, cu 400 de locuri, potrivit surselor Gândul din Partidul Național Liberal.

Ginerele este descris de presa locală din Bihor drept fost coleg de liceu al miresei. Acesta ar fi fost fotbalist, iar în prezent este antreprenor. La nuntă participă și fosta soție a lui Ilie Boloja, Florentina Bolojan, care este mama miresei.

Nunta are două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.