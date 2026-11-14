Premierul Luca Niculescu, mesaj de Ziua Dobrogei: „Diversitatea, una dintre marile bogății ale regiunii și ale României”

Premierul Luca Niculescu a transmis sâmbătă, 14 noiembrie, un mesaj de Ziua Dobrogei, când se împlinesc 148 de ani de la momentul în care regiunea a devenit parte a României moderne.

Într-o postare pe Facebook, șeful Guvernului a amintit că, la 14 noiembrie 1878, Carol I le-a cerut soldaților români să intre în Dobrogea nu în calitate de învingători, ci ca prieteni ai locuitorilor, indiferent de etnie sau religie.

Premierul a precizat și faptul că proclamația adresată atunci dobrogenilor a fost tipărită în patru limbi: română, turcă, greacă și bulgară.

Potrivit acestuia, mesajul rămâne important până în ziua de astăzi, fiindcă Dobrogea este o regiune în care comunități cu tradiții, culturi și credințe diferite trăiesc împreună de generații.

„Este un mesaj care merită amintit și astăzi. Pentru că Dobrogea are ceva aparte: este locul în care, de generații, oameni de origini, culturi și credințe diferite trăiesc împreună, își păstrează tradițiile și se respectă reciproc. Această diversitate reprezintă una dintre marile bogății ale regiunii și ale României”, a transmis premierul.

Șeful Guvernului a vorbit și despre rolul economic și strategic al Dobrogei, pe care l-a descris drept unul esențial pentru dezvoltarea și securitatea României.

„Dobrogea are și un rol esențial pentru economia și securitatea țării. Portul Constanța, centrala de la Cernavodă, agricultura, turismul și deschiderea către Marea Neagră sunt atuuri importante pentru dezvoltarea României. Iar în contextul războiului din Ucraina, securitatea regiunii Mării Negre este mai importantă ca oricând. Este o responsabilitate pe care o tratăm cu toată seriozitatea, împreună cu partenerii noștri europeni și aliații din NATO”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

„Astăzi, gândul meu se îndreaptă către toți dobrogenii, către cei care au construit această regiune de-a lungul generațiilor și către cei care îi duc mai departe tradițiile și îi construiesc viitorul”, a transmis șeful Guvernului.