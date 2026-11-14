PNL rupe colaborarea cu PSD la Iași și cere revocarea viceprimarului social-democrat. Muraru: „Nu putem fi adversarii PSD la București și partenerii săi politici la Iași”

Decizia a fost adoptată în unanimitate de Biroul Politic Județean al PNL Iași, în urma consultărilor din cadrul organizației municipale și în concordanță cu noua direcție politică a partidului, după trecerea în opoziție la nivel național.

„Prin această decizie, PNL Iași pune capăt oricăror înțelegeri politice și formule de susținere reciprocă cu PSD în administrația municipiului Iași. Liberalii consideră că delimitarea de PSD trebuie să fie una clară, definitivă și aplicată consecvent, atât la nivel național, cât și local”, se arată în comunicatul PNL Iași.

Liberalii au anunțat că vor depune un proiect de hotărâre în Consiliul Local Iași pentru revocarea viceprimarului PSD Roxana Necula.

Alexandru Muraru: Nu putem fi adversarii PSD la București și partenerii săi politici la Iași

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat că separarea de PSD este necesară pentru recâștigarea credibilității partidului.

„Este o decizie unanimă, fermă și fără echivoc. Nu putem construi la nivel național o alternativă la PSD, iar la Iași să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcție. Nu putem fi adversarii PSD la București și partenerii săi politici la Iași”, a afirmat Muraru.

„Nu mai există nicio justificare politică pentru menținerea acestei formule de colaborare”, a adăugat liderul liberal.

Costel Alexe: Orice alianță cu PSD este o mare eroare pentru PNL

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a criticat colaborarea dintre PNL și PSD, susținând că aceasta a afectat partidul.

„Alianța aceasta de conjunctură a fost dintotdeauna nefirească și dăunătoare pentru PNL. Cu toții am înghițit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilități în condiții de pandemie și apoi de război. Dar am văzut că de funcționat, nu a funcționat. Ne-am asumat greșeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am și învățat din asta”, a declarat Alexe.

„Orice alianță cu PSD este o mare eroare pentru PNL și un dezastru pentru România. Nu e posibil ca această alianță să mai existe în vreo comunitate. Cu atât mai mult la Iași”, a adăugat președintele CJ Iași.

La rândul său, președintele PNL Municipiul Iași, Marius Sorin Dangă, a declarat că liberalii își doresc formarea unei majorități de dreapta în Consiliul Local.

Decizia PNL Iași vine pe fondul tensiunilor dintre conducerea organizației județene și primarul municipiului, Mihai Chirica, membru al PNL. În ultimele luni, edilul și liderul liberal Alexandru Muraru au avut mai multe dispute publice.