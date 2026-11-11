Fifor sare în apărarea președintelui Nicușor Dan: O necesară întoarcere la realism politic. România nu poate fi guvernată fără PSD

Deputatul social-democrat a subliniat că poziția lui Nicușor Dan aduce clarificări în privința aritmeticii parlamentare și a faptului că Partidul Social Democrat este indispensabil pentru o formulă guvernamentală.

„Conferința de presă de aseară a președintelui Nicușor Dan, dincolo de turbulențele de opinie produse, a adus o clarificare importantă într-o dezbatere care a dominat viața politică românească în ultimele luni: imposibilitatea unei guvernări fără PSD. După săptămâni de speculații, scenarii politice și presiuni pentru constituirea unei majorități PNL–USR, președintele a spus răspicat ceea ce aritmetica parlamentară arăta de la bun început: „30% e mai mic de 50%”. Nici măcar sprijinul președintelui României nu poate transforma o minoritate parlamentară într-o majoritate”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Mihai Fifor.

„Nu suntem simpli furnizori de voturi”

Fifor afirmă că PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării pentru a contribui cât mai mult la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice, avertizând partenerii de guvernare că social-democrații nu sunt doar „furnizori de voturi”.

„Președintele însuși a recunoscut aseară că nivelul de trai a scăzut și că România a pierdut timp prețios în confruntări politice inutile. Acesta este contextul în care PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării. Nu pentru a valida politicile economice care au produs dificultățile actuale și nici pentru a deveni un simplu furnizor de voturi în Parlament, ci pentru a contribui la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice. Dar recunoașterea rolului PSD în asigurarea stabilității politice nu este suficientă. Dacă PSD este indispensabil pentru constituirea unei majorități parlamentare, atunci vocea sa trebuie să conteze în mod real și în stabilirea priorităților guvernării”, a mai spus deputatul.

Acesta a mai calificat poziția președintelui României drept o „întoarcere la realismul politic”.

„Declarațiile președintelui Nicușor Dan marchează, din această perspectivă, o necesară întoarcere la realism politic. România nu poate fi guvernată împotriva unei părți importante a electoratului său și nici prin transformarea adversităților politice în principii de guvernare”, a conchis Fifor.

Poziția președintelui Nicușor Dan la conferința de la Cotroceni

Reacția acestuia vine după ce Nicușor Dan a respins pozițiile din PNL și USR, potrivit cărora ar fi fost posibilă o guvernare fără PSD, cu sprijinul politici al Cotroceniului.

„30% e mai mic decât 50%. Cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun (susținătorii PNL și USR – n.r.): PSD-ul e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals”, a declarat marți Nicușor Dan.