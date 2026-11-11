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Horațiu Potra a ajuns la Curtea de Apel București. Despre Călin Georgescu: „Bineînțeles că va scăpa” de arestul preventiv

Horațiu Potra a ajuns, miercuri, la sediul Curții de Apel București, unde are loc un nou termen în dosarul în care este judecat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Ulterior, și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost adus sub escortă la instanță.
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Laura Buciu
11 nov. 2026, 13:58, Politic
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Potra și Georgescu sunt judecați în dosarul în care procurorii îi acuză de implicare în acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cauza se află la al patrulea termen de judecată, după ce, la ședința din 27 octombrie, magistrații au decis amânarea procesului pentru 11 noiembrie, ora 13:30.

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Potra a spus, chestionat de jurnaliști, în sediul Curții de Apel București, că e sigur că se va întâlni cu Călin Georgescu în sala de judecată.

Întrebat ce părere are despre noul dosar al lui Călin Georgescu, în care este acuzat de înșelăciune și se află în arest preventiv, Potra a spus că „e dosar politic”. Apoi, întrebat de jurnaliști dacă el crede că va scăpa de arest, Potra a răspuns: „Binînțeles că va scăpa”.

Călin Georgescu, adus sub escortă la Curtea de Apel

Călin Georgescu a fost adus și el la Curtea de Apel București, sub escortă, el urmând să participe la noul termen din dosar.

Când a ajuns la Curtea de Apel, Georgescu a fost așteptat de zeci de susținători care au st4rigat: „Fiți tare, domnule președinte” și „Dumnezeu vă iubește, domnule președinte”.

Aducerea sa sub escortă are loc deoarece fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv într-un dosar separat, instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Tribunalul București a decis recent înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile, însă hotărârea nu este definitivă.

Ce urmează în dosarul Georgescu-Potra

La termenul de miercuri, judecătorii urmează să analizeze poziția procesuală a inculpaților și cererile privind administrarea probelor.

Dosarul vizează acuzații de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar Călin Georgescu este acuzat și de comunicarea de informații false în formă continuată.

Potrivit procurorilor, ar fi existat un plan de acțiuni violente pentru destabilizarea ordinii constituționale, în care Horațiu Potra ar fi avut un rol de coordonare și mobilizare.

Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar vinovăția inculpaților nu a fost stabilită definitiv.

Procesul continuă miercuri la Curtea de Apel București.

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